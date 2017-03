Bjørgens valg forbauset svensk ekspert. Så ga hun svar på tiltale.

LAHTI/OSLO: Da Therese Johaug tok gull på tremila i Falun for to år siden, rykket hun fra allerede etter seks kilometer.

Det virker som mye har skjedd i langrennsporten siden da. I lørdagens VM-tremil var det nemlig et stort felt som satt med i finalen.

Utviklingen i rennet forbauset de svenske kommentatorene

– Vi er så overrasket over at hun ikke har gjort et kraftfullt forsøk ennå, sa Jacob Hård rundt fem kilometer før mål.

– Jeg tenkte å gå jevnt, men skjønte etter hvert at det måtte gjøres mot slutten, sier Bjørgen til NRK.

Full kontroll

Bjørgen hadde kontroll. Hun fikk en luke i Lahti-svingen, og var sterk nok på oppløpet til å holde unna.

– Jeg skjønte det kom til å bli tight. Det var vanskelig å få noen luke. Hun er seig på slutten. Når hun holder det oppe helt inn er det vanskelig å passere henne, sier samboer Fred Børre Lundberg til Aftenposten.

Dermed tok Bjørgen sitt fjerde gull i VM. Hun vant foran Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Ragnhild Haga ble nummer fire, og sørget derfor for norsk totaldomianns.

– Mesterskapet har gått over all forventning. Jeg er veldig glad for å være ferdig nå, det har vært veldig nervepirrende, sier Bjørgen til NRK.

– Lahti var målet da jeg ble gravid. Det har vært litt kronglete med skader, men er utrolig fornøyd med hvordan det har gått, fortsetter VM-dronningen.

Stort felt

Starten ble ingen suksess sett med norske øyne. Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk i bakken etter noen få hundre meter. Heming-løperen fikk imidlertid snart kontakt med teten igjen.

På de påfølgende kilometerne brukte Marit Bjørgen krefter i front av feltet. Likevel så vi en utvikling som sto i sterk kontrast i de foregående tremilene på kvinnesiden.

Det var nemlig et relativt stort felt - på ti løpere - som hang med etter 20 kilometer.

– Det er en veldig gledelig dag for internasjonal damelangrenn. Norge, Sverige og Finland er med - men også Sveits, Østerrike og USA. Det er sånne renn internasjonal damelangrenn trenger, betraktet NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

På sisterunden begynte imidlertid flere løpere å falle av. I den siste bakken rykket Bjørgen. Kun Weng klarte å følge.

Weng bommet imidlertid i den siste svingen, noe som ga Bjørgen en nødvendig luke.

– Jeg var litt ferdig i hodet med mesterskapet. Jeg har gått så mye skirenn nå. Jeg hadde ingen forventninger. Jeg hadde lave skuldre. Hva ville Petter gjort? Både Finn og petter tenkte jeg på underveis der. Selv om jeg ikke fikk puste, tenkte jeg at dette skal jeg søren meg klare. Den siste bakken skulle ikke knekke meg. Svingen ble avgjørende. Men det kunne ikke blitt bedre, sier Heidi Weng til NRK.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var så fornøyd at hun tok til tårene:

– For en dag. Jeg tenkte vel en stund at jeg ikke kom til å klare det. Jeg hadde forberedt meg på et skikkelig sliteløp, sier Jacobsen til NRK.

