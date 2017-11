Bjørgen tror Northug kan lure alle sammen

langrenn

RUKA: Bjørgen er imidlertid ikke sikker på at Northugs form er så svak som resultatene tilsier.

Ny Northug-nedtur

Fredag gikk han inn til 17.-plass på 15-kilometeren i Norgescupen på Gålå, halvannet minutt bak Anders Gløersen. Lørdag ble han slått ut i kvartfinalen på sprinten, etter å ha blitt nummer tjue i prologen.

- Jeg vet ikke hvordan Petter tenker når han går norgescup. Han kan være veldig avslappet og derfor gå fort igjen neste helg, sier Bjørgen til Adresseavisen.

- Får se til helga

Kommende helg er det verdenscup på Lillehammer. Der skal Northug få sin debut mot den internasjonale eliten.

- Tror du han kan lure oss?

- Ja, man vet jo aldri med ham. Det kan han fort gjøre. Vi må vente og se til neste helg, tror jeg.

- Tror du han kan kjempe i toppen på Lillehammer?

- Jeg vet jo hva Petter er god for, men så får vi se til helga. Vi får flere svar da, sier hun.

Vil samarbeide

Etter å ha fått fredagens sprint ødelagt på grunn av norsk smørebom, slo Bjørgen meget sterkt tilbake da hun vant 10-kilometeren med 17 sekunder foran Charlotte Kalla. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre.

Sammenlagt etter to etapper i minitouren leder nå Kalla med 2,6 sekunder foran Bjørgen. Kampen om seieren blir avgjort på søndagens jaktstart.

- Jeg må finne ut litt underveis hvordan jeg føler meg i morgen, men jeg håper vi kan samarbeide og holde høy fart hele veien. Det er ei løype som for så vidt er veldig lett å henge i. Jeg vil tippe at det blir avgjort på slutten, sier Bjørgen om det som venter søndag.

Sterk avslutning

Skidronningen avsluttet meget sterkt på lørdagens 10-kilometer.

- Jeg føler at jeg er i bra form. Jeg synes jeg var sterk på avslutningen. Det var et vanskelig føre. Jeg holdt på å gi opp i de første bakkene, men så fikk jeg gode sekunderinger. Da skjønte jeg at det var like ille for alle. Da handlet det bare om å ta seg sammen og kjempe.