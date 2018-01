Bjørgen spurtet inn til sitt tredje NM-gull på tre dager

langrenn

GÅSBU/OSLO: Dermed fulgte 37-åringen opp gullet fra sprint på torsdag og på 10 kilometer klassisk fredag. Men som i de to tidligere konkurransene måtte Bjørgen nok en gang slite for å sikre gullet på lørdagens 15 kilometer med skibytte.

Denne gangen ble det seier etter spurtoppgjør med Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga.

– Tre NM-gull er jeg veldig fornøyd med. Det er veldig godt å ta med seg videre, sier Marit Bjørgen til NRK.

NM langrenn på Gåsbu lørdag, skiathlon: Menn, 30 km: 1) Martin Johnsrud Sundby, Røa 1.16.13,3, 2) Niklas Dyrhaug, Tyrdal 0.01,4 min. bak, 3) Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen 0.01,9, 4) Espen Udjus Frorud, Skiptvet 0.02,0, 5) Mattis Stenshagen, Follebu 0.02,0, 6) Simen Hegstad Krüger, Lyn 0.02,4, 7) Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer 0.02,7, 8) Eirik Sverdrup Augdal, Ringkollen 0.02,7, 9) Johan Hoel, Åsen 0.02,9, 10) Daniel Stock, Vadsø 0.03,0. Kvinner, 15 km: 1) Marit Bjørgen, Rognes 39.46,6, 2) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heming 0.00,2 min, bak, 3) Ragnhild Haga, Åsen 0.00,3, 4) Silje Øyre Slind, Oppdal 0.40,4, 5) Kathrine Harsem, Varden Meråker 1.06,9, 6) Kari Øyre Slind, Oppdal 1.24,2, 7) Anne Kjersti Kalvå, Lundamo 1.49,7, 8) Silje Theodorsen, Kvaløysletta 1.49,7, 9) Anna Svendsen, Tromsø 1.50,1 10) Emilie Fleten, Gol 2.08,1.

Slått på streken igjen

Hun har vist meget god OL-form på Gåsbu, og på premieutdelingen var beskjeden klar fra Kong Harald til NM-dronningen: Du må holde deg frisk til OL.

Fredag Bjørgen hun Astrid Uhrenholdt Jacobsen med 0,2 sekunder. Lørdag gjentok historien seg, uten at sølvvinneren tok spurttapet for tungt.

– Det er kjedelig å tape med så liten margin to dager på rad, men på en annen side må jeg være fornøyd med at jeg er så nære Marit, sier Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

Hun har nå lagt inn en god OL-søknad med annenplass to dager på rad. Landslagstrener Roar Hjelmeseth står overfor vanskelige valg når han skal velge mellom flere løpere som viser god form.

– Jeg ser positivt på det at flere gjør det bra, og ikke som en vanskelig sak. Vi må være glad for at mange går bra, sier han til Aftenposten.

Rykket fra

Ved vending halvveis gikk en gjeng på syv løpere for seg selv i tet. Ut fra stadion satte Bjørgen og Co. et voldsomt tempo, og en kilometer ut i skøytedelen var syv blitt til fem: Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Silje Øyre Slind og Kathrine Harsem.

Harsem falt av på den neste siste runden, deretter Øyre Slind, og da det skulle avgjøres sto det mellom Bjørgen, Haga og Uhrenholdt Jacobsen.

Sistnevnte forsøkte å rykke fra Haga og Bjørgen i motbakkene før mål, uten å lykkes. Dermed ble det spurtoppgjør, der 37 år gamle Bjørgen nok en gang var sterkest.