Bjørgen slo knallhardt tilbake etter norsk fadese

langrenn

Etter en praktavslutning kunne ikke Charlotte Kalla gjøre noe med skidronningen i del to av minitouren i Finland. Da Bjørgen kom i mål i Ruka og tok ledelsen etter å ha slått Ingvild Flugstad Østberg med 18 sekunder, ble det for tøft for den svenske jenta, som ledet deler av den 10 kilometer lange, klassiske intervalletappen.

Kalla er fremdeles foran Bjørgen i sammendraget av touren som åpner sesongens verdenscup, men raknet midtveis etter en god start.

Til slutt skilte 17 sekunder opp til en smilende Bjørgen, som knyttet neven mens Kalla spurtet inn til 2. plass, noen små hundredeler foran Flugstad Østberg.

Seieren godt nytt for Bjørgen og det norske laget, etter fredagens labre sprint i Kuusamo. Der ble Kathrine Harsem beste norske med nummer fem, mens både Bjørgen, Flugstad Østberg, Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla alle røk ut i prologen. Stina Nilsson vant den første delen av minitouren fredag.