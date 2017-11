Bjørgen sjanseløs mot Kalla på jaktstarten

langrenn

Charlotte Kalla knuste Marit Bjørgen på jaktstarten i minitouren i Ruka. Hun gikk ut to sekunder før Bjørgen fra start, og de samarbeidet nesten fra første meter. Bjørgen dro i de tunge partiene, mens Kalla dro når det ble slakere parti.

Men like før siste runde var det slutt for Marit Bjørgen. Charlotte Kalla satt opp farten, og Marit Bjørgen måtte slippe.

Dermed ble det svensk seier i minitouren i Finland, og Kalla fikk sin tiende verdenscupseier. Bjørgen gikk i mål 9,7 sekunder bak Kalla, og ga sin konkurrent en klem etter målgang.

– Jeg visste at Marit kom opp i ryggen min med en gang, og vi valgte å holde høy fart for å holde de andre på avstand. Jeg tenkte at om jeg hadde en god følelse i dag, kom jeg til å stikke like før slutt. Jeg gjorde det, og fikk beskjed om at jeg var seks sekunder før. Da var jeg utrolig sliten, men klarte å holde farten likevel, sier Charlotte Kalla til arrangøren etter målgang.

Charlotte Kalla har virket solid i hele oppkjøringen til sesongen, og har med seieren og utklassingen av Marit Bjørgen sendt et solid skremmeskudd over grensen.

– Charlotte Kalla var lur, hun trakk i den lette delen, og når hun dro gikk det tregere. Når hun rykket gjorde hun det med så stor fart at Marit ikke hadde sjanse. Det er våpenet hun må bruke fremover. Hun gikk godt teknisk i de bratte partiene. Hun viste god form og var bedre enn de andre. Det hun viste i dag viser at det er hun det gjelder å slå i skøyting, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland til NRK etter løpet.

Marit Bjørgen var suveren i løypen i går, men etter sprintfadesen på fredag hvor hun forsvant i prologen, fikk hun likevel ikke forspranget hun hadde behøvd for å holde Kalla bak seg.

Bak de to i teten kom et kobbel av løpere, men Ragnhild Haga stakk i den siste bakken, og parkerte lagvenninnene Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. Hun gikk i mål 33,9 sekunder bak Kalla.

Heidi Weng ble nummer 4, Ingvild Flugstad Østberg ble nummer 5.

Dermed fikk Norge fire av de fem beste i minitouren totalt, men ikke den gjeveste plassen.

Saken oppdateres!