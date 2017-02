Bjørgen om comebacket: – Jeg har hatt noen dager der tårene triller

For første gang velger Marit Bjørgen å lade opp til et mesterskap uten lagvenninnene sine. I Davos har hun med seg samboeren Fred Børre Lundberg og sønnen Marius. I 1500 meters høyde lader hun opp til et VM hvor hun har sagt at hun håper på tre gull.

– Det har vært noen nydelige dager. Vi har kost oss og jeg har fått trent bra, sier hun om oppholdet til TV 2.

Men ting har ikke vært enkelt for Bjørgen i comebacket etter fødselen. Til NRK sier hun at hun har vært usikker på om at hun klarte å komme tilbake til langrennseliten.

– Jeg har hatt noen dager der tårene triller, og jeg kjenner at det ikke går. Jeg har stilt spørsmål om det er verdt det overfor Marius. Jeg har vært i tvil på om jeg skulle komme tilbake og være i bra nok slag. Særlig i sommer da jeg var skadet, sier hun til NRK.

Resten av landslaget befinner seg på Sjusjøen for å ta den siste finpussen på VM-formen.

– Jeg savner lagvenninnene selvfølgelig, men det er veldig hjelp at Fred og Marius er her med meg. Jeg hadde nok ikke klart å være så lenge borte fra dem, og da spesielt Marius, sier Bjørgen til TV 2.

– Jeg kan jo ikke si nei

Til TV 2 går hun langt i å hinte om at hun er lei av samboertilværelsen. Hun skryter mye av kjæresten og sier til kanalen at hun er helt avhengig av at han passer sønnen mens hun trener.

– Hehe, jeg sa en gang i Se og Hør at jeg ikke hadde lyst til å gifte meg, så da tør vel ikke Fred å fri – men vi får se – man vet aldri … Jeg kan jo ikke si nei hvis jeg blir spurt om det, sier hun til TV 2.

Til TV 2s reporter sier Lundberg at spørsmålet uansett ikke vil komme før etter VM.

Reiser til Estland

Etter høydeoppholdet i Davos reiser hun for å konkurrere i verdenscuphelgen i Otepää i Estland. Der skal hun både gå sprint og 10 kilometer klassisk. 22. februar starter VM i Lahti. Bjørgen er regjerende mester på sprinten.

I går møtte hun både NRK og TV 2 i Davos, og ga uttrykk for at hun ikke skjønte dommen mot Therese Johaug.

– Jeg synes det er tullete, rett og slett. Det er vanskelig å skjønne, sier Marit Bjørgen til NRK i Davos tirsdag.