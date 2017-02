Bjørgen knuste rivalene VM-generalprøven: - Det er helt vilt

Hvis noen skulle være i tvil: Marit Bjørgen er tilbake. For fullt.

Langrennsdronningen, som gikk glipp av hele fjorårssesongen da hun ble mamma, tok sin fjerde verdenscupseier for sesongen da hun vant i VM-generalprøven på 10 kilometer klassisk. i finske Otepää.

Feltet ble regelrett smadret – 36-åringen passerte målstreken med snaut halvminuttet ned til Charlotte Kalla og nesten et minutt til Heidi Weng.

– Det er helt vilt det hun gjør her! Hun går i en egen klasse. Helt vanvittig, kommenterte NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Resultater 10 km klassisk kvinner 1) Marit Bjørgen, Norge 29.59,0, 2) Charlotte Kalla, Sverige 0.26,5 min bak, 3) Heidi Weng, Norge 0.57,2, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 1.17,4, 5) Justyna Kowalczyk, Polen 1.19,7, 6) Krista Pärmäkoski, Finland 1.23,1, 7) Anastasia Sedova, Russland 1.29,6, 8) Anna Haag, Sverige 1.50,7, 9) Julia Tsjekaleva, Russland 1.57,2, 10) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 1.57,8. Øvrige norske: 16) Kathrine Rolsted Harsem 2.13,0 bak, 21) Marthe Kristoffersen 2.35,1, 23) Ragnhild Haga 2.35,5.

Storfavoritt før VM

Med det er hun en av de aller største favorittene foran VM i Lahti, som åpner med sprint torsdag.

- Jeg syntes det var veldig bra, det var jo utfordrende føre. Jeg synes jeg løste det veldig bra. Jeg er veldig fornøyd. Dette er veldig betryggende. Jeg gikk jo fort i NM, og i Davos. Men det kjente veldig bra ut, og det er en god følelse å ta med seg inn i mesterskapet, sier Bjørgen.

Hun melder at hun er fornøyd om hun kommer hjem fra Lahti med én medalje.

– Jeg tror faktisk hun er fornøyd om hun kommer hjem fra VM med en medalje. Vi må huske at hun har slitt med skader, og hun har ikke det samme treningsgrunnlaget som hun har hatt før. Hun lever en del på gammel moro, det gjør hun. Men om hun vinner et VM-gull eller to eller tre, tror jeg ikke vi blir overrasket, sier Odd-Bjørn Hjelmeset til Aftenposten.

Flink til å velge riktig

TV 2-ekspert Hjelmeset er klar på at Marit Bjørgen nå er en av de aller største favorittene foran VM.

Bjørgen gikk altså glipp av hele fjorårssesongen, samtidig som hun har slitt med småskader. Likevel kommer hun tilbake så sterkt, og har tydeligvis gjort en god treningsjobb.

– Det er Marit Bjørgen, det. Se på merittene hennes. De er helt «outstanding» siden 2003, også fortsetter hun med et rolig sabbatår, og begynner på igjen. Jeg mener hun har vært smart, og valgt ut det som er viktig for henne, og da får hun det overskuddet hun trenger. Jeg tror det er viktig for henne i VM å ikke gape over alt – hun må nok velge seg ut noen distanser som hun skal gå fort.

– Hun er ekstremt flink på å gjøre de riktige tingene. Jeg pleier å si; Jeg kjenner en preson som er så ærlig med seg selv at hun vet at hun er syk to dager før hun blir det. Hun er flink til å ta de rette valgene, sier Hjelmeset.

Weng og Østberg jager bak

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg havnet på tredje- og fjerdeplass.

- Tredjeplass er ikke verst, det. Jeg syntes det var utrolig hardt å gå uti der, så jeg er egentlig veldig fornøyd. Dette er ikke min løype i det hele tatt, det er slake bakker og man må sparke hardt fra. Jeg trives best med løpebakker, som i Lahti. Det blir nok bedre der, sier Weng.

Hun har planer om å prøve å tukte Bjørgen i Lahti.

– Det er bra det hun gjør, vi får prøve å gjøre noe med det når det virkelig gjelder. Man kan ikke være så suveren, sier Weng.

Hjelmset tror de kan kjempe helt der oppe også i VM.

– Heidi og Ingvild har jo gått jevnt bra i hele år, og de har nok lyst til å toppe formen til VM. Det er rart med det, det er noen dager igjen, og får de noen gode gjennomkjøringer, da peker fort pila oppover, sier TV 2-eksperten.