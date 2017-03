Bjørgen knuste konkurrentene: - Har vært tøft etter VM

I fjor var det Therese Johaug som tidlig gikk fra alle på tremila i Kollen, og som aldri så seg tilbake.

Johaug er som kjent ikke på startstreken i år, men det er til de grader Marit Bjørgen.

Allerede fra start på dagens 30 kilometer satte hun opp et vanvittig tempo, og det gikk noen få kilometer før hun begynte å få luke. Den luka var det aldri noen av konkurrentene som var i nærheten av å tette. Til slutt vant skidronninga med over to minutter.

– Jeg prøvde å se etter Marius (sønnen) når jeg gikk ute i løypa, men jeg så han ikke. Han er vel ute på ski med faren, sa Marit Bjørgen med et stort smil i et intervju med arrangøren.

– Det var et veldig bra løp, men jeg har hatt noen tremiler som har gått lettere. Jeg prøvde å gå hardt fra start, og fikk luke med en gang, sa Bjørgen til NRK.

– Det har vært litt tøft etter VM. Jeg har vært litt sliten. Men jeg klarer å mobilisere. Men neste år må vi jentene få gå på lørdag og, for jeg merket det var flere folk oppe på Frognerseteren da jeg trente i går enn i dag. Det er nok mange som ligger hjemme i fosterstilling i dag, sa en smørblid Bjørgen.

Halvminuttet etter sju kilometer

– Hun har vært sjefen og verdens beste kvinnelige skiløper siden hun kom tilbake, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Etter sju kilometer hadde hun fått nærmere halvminuttet, og i kjent Bjørgen-stil fortsatte hun å gå ordentlig fort.

Etter 16 kilometer begynte avstanden å nærme seg halvannet minutt ned til Charlotte Kalla og Justyna Kowalczyk, som hadde ristet seg løs fra en gruppe hvor blant andre Heidi Weng satt.

Weng kjempet om pallen

Før VM i Lahti fortalte Bjørgen, i en artikkel publisert på NRK sine nettsider, om det beste rennet hun har gått.

For ganske nøyaktig tre år siden knuste hun konkurrentene på tremila i Kollen, og har siden fortalt at det var et helt perfekt langrenn.

2017-utgaven kan ikke ha vært langt unna.

Det var da mer spenning i gruppe bak. Med åtte kilometer igjen var Kowalczyk og Kalla hentet inn av blant andre Heidi Weng og Kristia Pärmäkoski.

Marit Bjørgen gikk i mål i ensom majestet, og kunne bare nyte jubelen fra de fremmøtte i gråværet i Holmenkollen.

Bak Bjørgen var det Pärmäkoski som kapret andreplassen, mens Kerttu Niskanen tok tredjeplassen. Heidi Weng måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen på hjemmebane.

Dermed leder hun verdenscupen med 300 poeng foran de avsluttende rennene i Canada til helga. Der kan finske Pärmäkoski ta 350 poeng totalt. Så mye skal gå galt om Weng ikke stikker av med glasskula.

– Heldigvis kan ikke Marit ta meg igjen. Den dama er jo helt rå, sa Weng til NRK.