Bjørgens suverene seier gjorde kongen bekymret: - Jeg prøvde å berolige ham

LYGNA/OSLO: Marit Bjørgen fortsetter å imponere før VM i Lahti.

Lørdag var hun fullstendig overlegen på 15 kilometer med skibytte under NM på Lygna.

Ingen har flere NM-titler enn Marit Bjørgen (36). Før denne utgaven av NM sto hun med 17 triumfer. Nå er antallet økt til 19.

Etter triumfen møtte langrennsdronningen kong Harald.

– Kongen var litt bekymret for om jeg er i form litt for tidlig, sa Bjørgen til journalistene på Lygna.

– Hva svarte du?

– Jeg prøvde å berolige ham, sa Bjørgen.

Hylles av eksperter

Under seiersrennet lørdag ble Bjørgen hyllet av eksperter.

– Det er lenge siden jeg har sett Marit gå så bra på ski, sa langrennsekspert Fredrik Aukland under NRKs sending.

– Jeg håper å bli enda bedre inn mot VM, sa Bjørgen.

– Vi ser verdens beste skiløper gjennom tidene på damesiden, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn da Bjørgen var på vei mot mål.

– Ja, den merittlisten er det vel strengt tatt ingen som kan matche lenger, supplerte Jann Post.

Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng kjempet om sølvet hele ett minutt og 21 sekunder etter Bjørgens målgang. Førstnevnte vant den duellen.

– Marit er irriterende god, sier Weng til Aftenposten.

For Bjørgen var det viktig at familien var på plass.

– Jeg er helt avhengig av dem for å lykkes, sa Bjørgen.

Tilbake etter pause

Bjørgen var ute av konkurranser fra slutten av desember, men var tilbake i verdenscupsirkuset i Sverige for to uker siden. Hun innrømmet at hun var usikker på hvor hun sto i forhold til konkurrentene, men comebacket har gått over all forventning.

Bjørgen ser akkurat nå ut som verdens beste langrennsløper. Det er med det utgangspunktet Bjørgen gyver løs på de siste forberedelsene før VM.

Nå venter ytterligere én uke med mengdetrening, før VM-overskuddet skal samles.

– Nå tyder det på at vi får se en Bjørgen i toppslag i VM, sa Torgeir Bjørn.

– Hun nyter alt hun gjør, både trening og familien. Og det gir uttelling, sa landslagstrener Roar Hjelmeset etter seieren på torsdagens 10 kilometer.

Bjørgen sier at hun ikke er bekymret for at hun har funnet formen for tidlig.

– Jeg gjorde det bra i NM før OL i Vancouver også. Og det gikk bra, smilte Bjørgen. I Vancouver i 2010 vant Bjørgen tre gull og totalt fem medaljer.

Forrykende start

Allerede etter 3,7 kilometer av lørdagens renn, ledet Bjørgen med 24 sekunder til Weng.

– Det er nok ikke mange i verden som hadde greid å henge med på de første to kilometerne, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Jeg skjønte at jeg fikk noen meter. Da gikk jeg på litt ekstra. Etter det var det bare å gå mitt eget løp, vurderte Bjørgen.

Avstanden til konkurrentene ble etter hvert økt til over minuttet, og det var aldri tvil om hvor seieren skulle gå.

Til slutt vant hun ett minutt og 21 sekunder foran Maiken Caspersen Falla.

– Jeg tar med meg en god følelse fra NM, sa Marit Bjørgen.

– Vi må gjøre noe med denne avstanden når det virkelig gjelder. Jeg må skjerpe meg litt, kommenterte Heidi Weng.

