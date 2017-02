Bekreftet: Northug med i VM-troppen

LYGNA/OSLO: Lørdag ble VM-troppen presentert under en pressekonferanse på Lygna.

Og der ble det bekreftet: Petter Northug er med.

Det var Northug det var knyttet desidert størst spenning til før uttaket.

Som regjerende mester har Northug friplass på sprinten og femmila i VM i Lahti. For å ha mulighet til å gå de øvrige distansene, var han avhengig av å være en del av troppen på 12 løpere.

Norges VM-tropp Menn: Emil Iversen (Varden Meråker) Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen) Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen) Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger) Martin Johnsrud Sundby (Røa) Petter Northug (Strindheim) Didrik Tønseth (Byåsen) Niklas Dyrhaug (Tydal) Sjur Røthe (Voss) Anders Gløersen (Rustad) Simen Hegstad Krüger (Lyn) Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer) Hjemmeværende reserve: Hans Christer Holund (Lyn) Kvinner: Marit Bjørgen (Rognes) Heidi Weng (BUL) Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming) Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum) Ragnhild Haga (Åsen) Kathrine Harsem (Varden Meråker) Silje Øyre Slind (Oppdal) Mari Eide (Øystre Slidre)

– Akkurat nå er ikke Petter kvalifisert for noen av de øvrige distanserennene i VM, sa landslagstrener Tor Arne Hetland til NRK etter at uttaket var offentliggjort. Han ville imidlertid ikke utelukke at det kan forandre seg om Northug skulle greie å prikke inn storformen.

– Jeg synes det er riktig at Petter er en del av troppen, kommenterte langrennsekspert Fredrik Aukland.

Ydmyk Northug

Petter Northug viste fremgang under fredagens sprint, men lørdagens 30 kilometer fellesstart med skibytte ble et nytt tilbakeslag.

Martin Johnsrud Sundby vant, mens Northug ikke var i nærheten av toppen.

Etter lørdagens renn, var det en ydmyk Northug som snakket med NRK.

– Jeg ligger bedre an enn jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle få mer juling disse to dagene. Det kjennes greit, sa Northug.

Northug var 3 minutter og fire sekunder bak Sundby i mål i lørdagens renn. Hele 22 løpere var raskere.

NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.

– Jeg tolker Petter til å være mye bedre enn han var for bare to uker siden, sa han.

Klæbo med

Det var ingen store overraskelser i uttaket. Også kometen Johannes Høsflot Klæbo får være med til Lahti. Blant kvinnene tok sprinteren Mari Eide den siste plassen.

– Det er ingen spesielt store overraskelser. Det store spørsmålstegnet var rundt Petter Northug. Slik jeg ser dette, ser det veldig bra ut, sa Fredrik Aukland.

