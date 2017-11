Bekreftet: FIS utestenger russiske løpere fra verdenscupen

langrenn

Aleksander Legkov og fem andre russiske langrennsløpere får inntil videre ikke delta i verdenscupen. Fra før var de utestengt fra alle framtidige OL.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekreftet den midlertidige utestengelsen torsdag ettermiddag. I helgen arrangeres det verdenscuprenn i Lillehammer.

Legkov, Jevgenij Belov, Maxim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov, Jevgenia Sjapovalova og Julia Ivanova ble utestengt av Den internasjonale olympiske komité (IOC) tidligere i måneden.

FIS har fått kritikk for at IOCs anmodning ikke ble fulgt opp umiddelbart før sesongstarten. Særforbundet har forsvart seg med russerne ikke kunne bli utestengt før de hadde fått oversendt konkret dokumentasjon og bevis på at de har brutt dopingreglementet.

De siste fire ukene har IOC i alt utestengt 22 russiske utøvere fra flere ulike vinteridretter. De straffes på grunn av avsløringene i den mye omtalte McLaren-rapporten. IOCs antidopingpanel mener det bevist at utøvernes dopingprøver ble byttet ut med «rene» prøver avgitt tidligere.

Forferdet

Tidligere i uken slapp IOC flere detaljer rundt Legkovs utelukkelse og diskvalifikasjon fra Sotsji-OL i 2014. I en rapport på over 40 sider kommer det fram at hovedfunnet er at Legkovs prøveglass fra Sotsji-lekene hadde skrapemerker på seg. Det mener IOC er et bevis på at de forseglede prøvene er blitt åpnet og tuklet med flere ganger.

– FIS har notert seg begrunnelsen og de detaljerte bevisene fra IOCs disiplinærkomité i saken mot Aleksander Legkov. FIS er forferdet over det systematiske bedrageriet som hadde som formål å unngå at russiske utøvere testet positivt under lekene i Sotsji, står det i FIS' pressemelding.

I Sotsji vant Legkov individuelt OL-gull på femmila. Han tok også stafettsølv under de samme lekene.

IOC innledet på grunnlag av McLaren-rapporten dopingsak mot 28 russere i desember i fjor. Seks av dem ble suspendert og nektet deltakelse i VM i Lahti.

– Skandaløst

I september fikk Legkov og Belov medhold i Idrettens voldgiftsrett (CAS), som opphevet suspensjonene deres med virkning fra 1. november. Samme dag kom IOC-avgjørelsen som satte dem utenfor kommende OL.

En måned senere kom til slutt også FIS på banen. De siste ukene har vært preget av mye uklarhet og undring over et manglende samspill mellom IOC og FIS.

– Det er skandaløst at denne situasjonen har oppstått. Dette skulle det vært ordnet opp i for lengst. Samkjøringen mellom de overordnede organer har vært for dårlig, sa mangeårig dopingjeger Inggard Lereim til NTB onsdag.

Antidopingforkjemperen mener IOC har vært for trege med å rulle ut livstidsutestengelser. De første avsløringene om Russlands statlige dopingprogram ble kjent i juli i fjor.

– Jeg er veldig skuffet over at det har tatt så lang tid.

IOC skal neste uke avgjøre om Russland skal få delta i Pyeongchang-OL.

