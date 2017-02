Anerkjent sportsbyrå hyller Norge: De tar flest OL-gull neste gang

Veteranen kan bli den eldste på 110 år som tar medalje i vinterlekene om ett år.

9. februar 2018 starter OL i Sør Korea. Analysebyrået Gracenote Sports, tidligere Infostrada, er kommet frem til at Norge tar flest medaljer av alle nasjoner i det kommende OL: 40.

15 gull, 11 sølv og 14 bronse er medaljene norske utøvere rasker med seg i Asia, og det er foran både Tyskland, som tar 34 og USA (32).

Hvem tar OL-medaljene? Kjetil Jansrud , alpint. Gull i utfor og Super G, bronse i kombinasjonen

, alpint. Gull i utfor og Super G, bronse i kombinasjonen Aksel Lund Svindal , alpint. Sølv i utfor og Super G.

, alpint. Sølv i utfor og Super G. Henrik Kristoffersen , alpint. Gull i slalåm

, alpint. Gull i slalåm Aleksander Aamodt Kilde , alpint. Sølv i Super G.

, alpint. Sølv i Super G. Johannes Thingnes Bø , skiskyting. Sølv 10 km sprint og 15 km fellesstart.

, skiskyting. Sølv 10 km sprint og 15 km fellesstart. Ole Einar Bjørndalen , skiskyting. Bronse 15 km fellesstart.

, skiskyting. Bronse 15 km fellesstart. Marit Bjørgen , langrenn. Gull 10 km fri, sølv 30 km, bronse sprint

, langrenn. Gull 10 km fri, sølv 30 km, bronse sprint Heidi Weng , langrenn. Bronse 10 km fri

, langrenn. Bronse 10 km fri Martin Johnsrud Sundby , langrenn. Gull 15 km fri, bronse skiathlon

, langrenn. Gull 15 km fri, bronse skiathlon Finn Hågen Krogh , langrenn. Sølv 15 km fri, sølv teamsprint med Northug

, langrenn. Sølv 15 km fri, sølv teamsprint med Northug Therese Johaug , langrenn. Gull skiathlon og 30 km

, langrenn. Gull skiathlon og 30 km Petter Northug , langrenn. Gull sprint og 50 km, sølv teamsprint med Krogh

, langrenn. Gull sprint og 50 km, sølv teamsprint med Krogh Ola Vigen Hattestad , langrenn. Sølv sprint

, langrenn. Sølv sprint Pål Golberg , langrenn. Bronse sprint

, langrenn. Bronse sprint Maiken Caspersen Falla , langrenn. Gull sprint og gull teamsprint med Østberg

, langrenn. Gull sprint og gull teamsprint med Østberg Ingvild Flugstad Østberg , langrenn. Gull i teamsprint med Falla

, langrenn. Gull i teamsprint med Falla Daniel-André Falla , skihopping. Sølv stor bakke

, skihopping. Sølv stor bakke Kenneth Gangnes , skihopping. Bronse i liten bakke

, skihopping. Bronse i liten bakke Maren Lundby , skihopping. Bronse liten bakke

, skihopping. Bronse liten bakke Marcus Kleveland , snowboard, Bronse big air

, snowboard, Bronse big air Ståle Sandbech, snowboard, Bronse slopestyle Lagmedaljer: Skiskyting: Stafett, gull mixed, bronse kvinner, gull herrer.

Stafett, gull mixed, bronse kvinner, gull herrer. Langrenn: Stafett gull kvinner stafett, sølv menn

Stafett gull kvinner stafett, sølv menn Curling: Bronse menn

Bronse menn Kombinert: Gull stor bakke/ 4x5 km

Gull stor bakke/ 4x5 km Skøyter: Forfølgelse sølv herrer

Dersom Marit Bjørgen, Kjetil Jansrud og de andre utøverne på landslaget lykkes, vil det være første gang siden OL Salt Lake City i 2002 at Norge ender på 1. plass sammenlagt.

Og ikke nok med det, medaljene vil komme i et rekordantall.

Norge på toppen med ny rekord

USA har rekorden på 37 medaljer. De kom i Vancouver i 2010.

Norges rekord stammer fra OL på hjemmebane i 1994, da tilskuerne kunne glede seg over 26 medaljer til vertsnasjonen. Denne fangsten ble kopiert i Sotsji for tre år siden.

Hvis Norge får så mange som 15 gull, vil Canadas rekord på 14 medaljer av edleste valør bli slått. De ble hentet inn da canadierne hadde hjemmebane i Vancouver.

De nasjonene som arrangerer OL, satser som regel spesielt tøft på idretten i årene før lekene.

Her er oversikten til analysebyrået Gracenote Sports

Nasjon Gull Sølv Bronse Total Norway 15 11 14 40 Germany 13 11 10 34 United States 10 11 11 32 France 10 7 5 22 Canada 9 9 11 29 Russia 6 8 8 22 Netherlands 6 5 8 19 Korea 6 3 1 10 Austria 5 7 3 15 Czech Republic 5 2 0 7 China 4 3 3 10 Switzerland 3 3 7 13 Sweden 2 7 4 13 Latvia 2 0 0 2 Japan 1 4 2 7 Australia 1 3 2 6 Poland 1 0 2 3 Italy 1 0 1 2 Spain 1 0 0 1 Bulgaria 1 0 0 1 Great Britain 0 2 1 3 Hungary 0 2 1 3 Finland 0 1 4 5 Slovenia 0 1 1 2 Belarus 0 1 0 1 Belgium 0 1 0 1 Liechtenstein 0 0 1 1 Estonia 0 0 1 1 Slovakia 0 0 1 1

Har fortsatt stjerner i fleng

Hvem skal så ta de norske gullene?

Analysesjef Simon Gleave har dukket litt ekstra ned i tallene, på forespørsel fra Aftenposten.

– Norge har fem potensielle stjerner, og de kommer fra tre idretter. Langrennsløpere Petter Northug, Marit Bjørgen and Martin Johnsrud Sundby vinner alle fire medaljer hver. Bjørgen og Northug får to gull hver.

Skiskytteren Johannes Bø Thingnes tar også fire medaljer, og to gull til ham også.

Dessuten har alpinisten Kjetil Jansrud spesielt stor gullmulighet i utfor og Super G, men også medaljemulighet i kombinasjonen.

Bjørndalen har mye å jakte på

Gleave synes det vil være imponerende hvis skiskytter Ole Einar Bjørndalen i en alder av 43 år i februar 2018, vil ta medalje, men han har tro på det.

Dette vil bli veteranene syvende olympiske leker.

– Hans beste mulighet er herrestafetten og 15 km fellesstart. Der vant han bronse i siste VM.

Bjørndalens 13 OL-medaljer er allerede rekord, mens hvis han tar medalje i Pyeongchang, vil han komme likt med den italienske akeren Armin Zöggeler. Han har tatt medaljer i seks forskjellige OL.

I en eksklusiv klasse

Det er for øvrig ikke mange av verdens idrettsutøvere som har deltatt i syv vinter-OL. Så hvis Bjørndalen kvalifiserer seg, og den russiske akeren Albert Demtschenko og den japanske skihopperen Noriaki Kasai gjør det samme, er de i en helt spesiell gruppe i verden.

Dersom skiskytteren fra Simostranda skulle ta en medalje i en individuell øvelse, blir han eldste utøver på 110 år som klarer det.

Den rekorden har kunstløperen Edgar Syers fra Storbritannia og skøyteløperen Martin Stixrud.

De var «gamle» da de vant medaljer under lekene i 1908.

Følger over 250 idretter

Analysebyrået følger utøvere tett, og har erfaring fra flere OL. Den antatte medaljefordelingen kommer til å bli fornyet hver eneste måned fremover.

– Hvordan er det mulig å følge utøverne så tett, og vite hvem som skal slå til om ett år?

– Vi samler data fra over 250 idretter, og putter dem i et analyseverktøy. Våre data dekker alle rankinglister i alle grener og konkurranser over hele verden, som er viktige for våre kunder.

Gleave opplyser at det kan være juniorer så vel som seniorer, og paralympiske utøvere.

Kommer med neste måned

VM i alpint pågår i disse dager, men Gleave sier at de resultatene, og eventuelt forandringer i statistikken, ikke vil komme med før neste måned.

Kjetil Jansrud er allerede i gang med medaljesankingen.

Listen over hvem som tar OL-medaljene: