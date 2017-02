Anerkjent advokat kritiserer behandlingen av Johaug: - Bryter reglene

Fredag ila Domsutvalget i Norges Idrettsforbund Therese Johaug en utestengelse på 13 måneder. Dommen har virkning fra 18. september 2016, da skistjernen først ble suspendert.

Dommen kan ankes til idrettens voldgiftsrett (CAS), men blir den gjeldende, kan Johaug stille i OL i Pyeongchang neste år.

Johaug har uttrykt skuffelse over dommen, men enkelte mener at den burde vært strengere. Blant kritikerne er Olli Rauste, som er blant Finlands mest anerkjente idrettsjurister og har jobbet med CAS-saker i en årrekke.

– Dommen er akkurat som jeg forventet. Det er en useriøs straff og den er ikke i henhold til regelverket, sier Rauste til YLE – Finlands svar på NRK.

Norges Idrettsforbund ved kommunikasjonssjef Niels Røine har ikke besvart Aftenpostens henvendelser fredag kveld.

Aktsomhetsspørsmålet

Finske Rauste reagerer på Domsutvalgets konklusjon i spørsmålet om Johaugs aktsomhet. Dette aspektet er svært sentralt i saken, og koker ned til et spørsmål:

I hvilken grad kan Johaug klandres for å ha fått i seg det forbudte stoffet clostebol?

Allerede i oktober forklarte idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner uaktsomhetsspørsmålet slik:

– Graden av uaktsomhet henger sammen med hva hun burde ha oppdaget. Jo mer Johaug er å klandre for det hun visste eller burde ha visst, jo lengre blir utelukkelsen

– Kan ikke få under to år

Dersom Domsutvalget hadde konkludert med at Johaug hadde utvist grov uaktsomhet, kunne straffen dermed blitt opp mot fire år. I stedet konkluderte instansen med at Johaug hadde «utvist slik ubetydelig skyld» at 13 måneder var riktig.

Det er denne vurderingen som får finske Olli Rauste til å stusse.

– Grunnen er at selv om Johaugs historie er sann, syns jeg dette er betydelig uaktsomhet. Da kan ikke straffen være under to år, ifølge reglene, mener Rauste.

Aftenposten har videreformidlet påstanden om at Johaug opptrådte med «betydelig uaktsomhet» til skistjernens advokat Christian B. Hjort.

– Jeg forstår det ikke, svarer Hjort kort.

Bebreider ikke Johaug

Et sentralt prinsipp i antidopingregelverket er at utøverne har ansvaret for hva de får i seg. Johaug har imidlertid fortalt at hun fulgte anbefalingen fra landslagslege Fredrik S. Bendiksen, om å bruke den skjebnesvangre salven.

Johaug hadde dessuten forpliktet seg til å følge landslagslegenes råd da hun undertegnet utøveravtalen med Norges Skiforbund.

I dommen uttrykker Domsutvalget i Norges Idrettsforbund forståelse for at Johaug ikke forutså at Bendiksens anbefaling kunne være feil. «Hun er derfor lite å bebreide for ikke å ha gjort flere undersøkelser», heter det.

Olli Rauste mener imidlertid at Johaug definitivt bør klandres for å ha fått i seg det forbudte stoffet.

– Min mening er at dersom utøveren ikke engang prøver å finne ut av det, se på pakningen og pakningsvedlegget, så er det betydelig uaktsomhet og forsømmelse, sier Rauste.

– Dommen er veldig streng

Overfor Hufvudstadsbladet beskriver Rauste dommen som en «lottogevinst» for Johaug. Han er imidlertid helt overbevist om at enten det internasjonale skiforbundet (FIS) eller det internasjonale antidopingbyrået (WADA) kommer til å anke dommen til CAS.

Den norske idrettsadvokaten Andreas Søreng Høiby er ikke bare uenig med Rauste i at straffen er useriøst mild – han mener dessuten at den er for streng. Søreng Høiby beskriver Johaugs uaktsomhet i saken som «helt i nedre sjikt».

– Jeg synes dommen er veldig streng. Men den er en konsekvens av systemet. Jeg kan ikke se mye annet hun kunne gjort. Som utøver har hun liten eller ingen skyld, sier Søreng Høiby til Aftenposten.

– Synes du Johaug er blitt urettferdig behandlet?

– Hun har fått en ryddig prosess, og reglene som gjelder er blitt fulgt, men så kan man stille spørsmål ved selve antidopingregelverket. Sett opp mot prinsippet om forholdsmessighet mellom grad av skyld og straffens lengde, som er et viktig prinsipp innen den alminnelige strafferetten, synes jeg straffen for streng.

Eksperter innenfor idrettsjus strides altså om dommen som kom fredag. Den kan bli imidlertid fortsatt bli stående. Hverken Johaug, WADA eller FIS har anket dommen ennå.

Ifølge advokat Christian B. Hjort har partene 21 dager på å anke straffen, fra det tidspunktet de mottar selve dommen.