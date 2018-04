Aleksandr Legkov legger opp etter dopinganklagene

langrenn

Ì en Instagram-post annonserer Aleksandr Legkov (34) at langrennskarrièren er over.

Legkov var først i mål på femmila i Sotsji-OL. Senere kom det frem at Legkovs dopingprøver ble tuklet med under mesterskapet - som en del av Russlands systematiske juks.

I november ble han fratatt gullet, før idrettens voldgiftsrett CAS reverserte beslutningen. Dermed står han altså fortsatt som OL-vinner.

– De to siste årene med å kjempe for ryktet mitt har tatt for mye energi, skriver Legkov på Instagram.

Full forvirring

I desember brøt det ut full forvirring rundt fremtiden til Legkov. Først sa landslagstrener Markus Cramer at Legkov ville legge opp. Så tilbakeviste Legkov selv påstanden. «Når jeg har bestemt meg, så gir jeg beskjed selv», uttalte han.

Men nå har altså dagen kommet.

Legkov var lenge én av Petter Northugs største konkurrenter. Han står med ni verdenscupseire og to medaljer fra VM.

Har tro på ungguttene

De unge russerne Aleksandr Bolsjunov, Denis Spitsov, Aleksej Tsjervotkin og Sergej Ustjugov har preget langrennssporten de siste årene. Legkov tror russisk langrenn er i gode hender.

– Med tanke på hvor mange unge skiløpere som har erstattet oss, forlater jeg laget med en rolig sjel, sier Legkov.

Han takker også løperne som dediserte sine OL-medaljer fra Pyeongchang til de utestengte utøverne.

Legkovs går sitt siste renn søndag: Ugra skimaraton i Khanty-Mansijsk.