Dopingdømte Therese Johaug kan smile hele veien til banken

langrenn

Therese Johaug tjente gode penger i 2016, trass i dopingsaken, og formuen øker voldsomt.

Skattelistene for 2016 ble lagt ut fredag morgen, og de viser at Johaug står oppført med en samlet formue på 48,6 millioner kroner. Det er drøyt 20 millioner kroner mer enn for to år siden. Johaug hadde i 2016 en skattbar inntekt på 3,1 millioner kroner.

4. oktober 2016 ble Johaug informert av Antidoping Norge om dopingfunn i urinprøven. Hun ble senere utestengt, og Johaug mister OL i Sør-Korea.

En annen langrennsløper var også i hardt vær, nemlig Martin Johnsrud Sundby. Det skyldtes bruk av astmamedisin. Han hadde en inntekt på nærmere 2,4 millioner kroner, og en formue på nærmere 11 millioner kroner.

Skistjernene våre gjør det svært godt økonomisk. Marit Bjørgen står oppført med en formue på i overkant av 37 millioner kroner.

Også i sjakk er det gode penger å hente. Magnus Carlsen står oppført med 9,3 millioner i inntekter, og en formue på nærmere 21 millioner kroner.

Norske idrettsprofiler:

Norske fotballprofiler:

Ole Gunnar Solskjær står oppført med en formue på 17,7 millioner kroner. Molde-manageren dro inn gode penger da han spilte for Manchester United.

Ellers på trenersiden i Eliteserien ligger RBKs Kåre Ingebrigtsen skyhøyt over Brann-trener Lars Arne Nilsen i inntekt for 2016.