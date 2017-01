- Sorry, Norge. Tiden er kommet for å abdisere, Bjørgen

Mens Marit Bjørgen (36) har fulgt Tour de ski på TV, har svenskenes Stina Nilsson (23) virkelig vist hva hun er god for.

Det får den svenske avisen Expressen til å ta i bruk store ord.

– Det er jo Bjørgen som er tenkt å bli VM-dronning i Lahti. Det er Bjørgen som skal ta gullene. Det er Bjørgen som skal dominere. Men sorry, Norge. En 23-åring fra Malung er allerede klar til å ta over den tronen nå, skriver Expressen-kommentator Tomas Pettersson.

– Maktbalansen er endret

Bjørgen valgte å stå over Tour de ski for å lade opp til VM. Stina Nilsson vant hele fire etapper i Tour de ski, og det er kun Bjørgen som har vunnet flere touretapper (fem).

– I Therese Johaugs dopingfravær er det Bjørgen som skal lede de norske styrkene i Lahti. Og det er selvsagt bare gull som gjelder. Men den siste uken har maktbalansen i damenes langrennsverden plutselig blitt skjøvet østover, skriver Pettersson.

– Tronarvingen er utpekt

– Stina Nilsson er fremfor alt en vinner. Nilsson har fem verdenscupseirer denne sesongen. Ingen annen i verden har flere. For første gang på mange, mange år er det Sverige som har den største vinneren av dem alle i sin VM-tropp, fortsetter han.

Expressen-kommentatoren kommer med følgende stikk til Bjørgen og Norge:

– Pass på, dronning Bjørgen. Jeg tror at tiden er kommet for å abdisere. Den nye tronarvingen er allerede utpekt, skriver Pettersson.

NRK-ekspert: - Tar med en klype salt

Fredrik Aukland tar uttalelsene med et lett flir.

– En klassisk Tomas Pettersson-artikkel, der altså. Jeg tror at vi skal ta det med en god klype salt. Vi får la VM gå av stabelen først, så tar vi regnestykket etterpå, sier NRK-eksperten.

Han mener det var lurt av Bjørgen å stå over Tour de ski.

– Jeg har stor tro på Marit i VM. Hun har etter comebacket bevist at hun kan holde et veldig høyt nivå i enkelte renn, men kanskje ikke jevnt over hele sesongen, sier Aukland.

NRK-eksperten er imidlertid imponert over det svenskeyndlingen Nilsson har vist.

– Hun imponerte veldig i Tour de ski. Stina er den aller beste til å spurte, og nå er hun også blitt bedre på lengre distanser. Det gjør at hun blir farlig i annet enn sprint. Stina er en fantastisk løper, og hun kan bli veldig stor, sier Fredrik Aukland.