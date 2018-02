vintersport

PYEONGCHANG: – Det er første gangen i livet mitt at jeg har stått med medaljen i hånden og tenkt: «Ah, det hadde vært gøy å ta det gullet!»

Halvannen time etter at super-G-rennet i OL er unnagjort står Jansrud igjen med noen få avisjournalister i målområdet.

Alle de 62 løperne er i mål. Også han fra Sør-Korea på nest siste startnummer.

Den halvfulle stadion er tømt. Blomsterseremonien er unnagjort, han er blitt gratulert, og han har gratulert. Jansrud har en ny OL-medalje i samlingen, hans femte totalt, og sier han er fornøyd med løpet og en ny pallplass.

Men Vinstra-alpinisten erkjenner at han sitter med en følelse han aldri har opplevd tidligere, at han hadde veldig lyst på det gullet.

Han gjorde det selv i Sotsji for fire år siden: Vant gull i super-G. Det samme gjorde Aksel Lund Svindal i Vancouver 2010. Kjetil André Aamodt vant gullet i samme disiplin i 2002 og 2006.

– Vi må ikke bli bortskjemte

Det er i super-G Norge har samlet flest gull. Alpinistene har skjemt bort nasjonen.

– Dette er noe vi skal passe oss godt for. Det er en fin linje mellom det å være ambisiøs og ønske seg gullet, og det å plutselig bli så kvalm at man ikke er superfornøyd. Jeg er veldig godt fornøyd, sier Jansrud og legger til:

– Man blir litt bortskjemt som nordmann. Vi har ved flere anledninger, spesielt i Ol-sammenheng, «tatt det". Men det vi opplever nå er vel egentlig mer normalt, konstaterer han.

Jansrud tenker på konkurransen «lille» Norge har av de store, tunge alpinnasjonene med mye større budsjetter og langt flere løpere å ta av.

– Mye vil ha mer. Man skal passe seg for å si det. For det er egentlig helt vanvittig at et så lite lag, med det budsjettet vi har sammenlignet med andre nasjoner, egentlig skal stå her og sier noe sånn.

– Vi skal være veldig glad for de medaljene vi får. Vi må ikke oppleves som bortskjemte. Det er slik vi liker å fremstå som personer. Det er sånn vi er også. Vi er veldig takknemlige for de tingene som man vet ikke er normalt å få. Det er å bo fint på en samling, få noen goder som normalt ikke er der. Det er en takknemlighet rundt det – ikke en forventning fordi man føler at man fortjener det. Det er det samme med OL-medaljer. Det skal ikke bli sånn at man selv mener at man fortjener et gull, eller fortjener en medalje.

Han vant sølv i utforen dagen før og reiser hjem til Norge med to OL-medaljer. Men først skal han kjøre storslalåm søndag.

– På to dager var du 30 hundredeler fra to OL-gull?

– Det er ikke mye, men i alpint er det litt avstand. Man må alltid leve i troen på at ting fordeler seg over mange renn over mange sesonger. Nå begynner jeg å få en fin samling medaljer. Det er jeg stolt av.

Sikker på at Svindal fortsetter

En time tidligere sa lagkamerat Aksel Lund Svindal femteplassen i super-G-rennet kan ha vært hans siste start i et mesterskap. At han må kjenne på hvordan kneet fungerer før han går løs på en ny sesong.

Jansrud tror han beholder lagkameraten én sesong til.

– Det er nok ikke bare jeg som tenker at det er noe poetisk med å avslutte med et VM i Åre, sier Jansrud og konkluderer:

– Jeg er 100 prosent sikker på at han kommer til å kjøre neste år.

– Fortsetter du selv i fire år til neste OL?

– Det er lenge til, men tiden flyr. Som 36-åring er ikke noen umulighet med et OL til. Men man er avhengig av mye, jeg kan ikke garantere noe.