Verdenscupleder Heidi Weng vraket fra OL-stafetten

PYEONGCHANG/OSLO: Fredag ble Norges lag til OL-stafetten tatt ut.

Disse får gå:

1. etappe: Ingvild Flugstad Østberg

2. etappe: Astrid Uhrenholdt Jacobsen

3. etappe: Ragnhild Haga

4. etappe: Marit Bjørgen.

Dermed er verdenscupleder Heidi Weng vraket. I januar vant hun dessuten Tour de Ski. I OL har Weng derimot ikke vært i toppform - med plasseringsrekken 9–11–11.

Weng har gått alle stafetter siden desember 2012. Landslagstrener Roar Hjelmeset sier at Weng tok beskjeden på en «bra måte», men at hun «ikke var spesielt fornøyd».

– Det er klart at det ikke var noe vi så for oss at det var en beskjed vi skulle gi, sier Hjelmeset.

– Det er en «risk»

Inn kommer altså Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Hun får dessuten oppgaven med å gå mot gullvinneren fra fellesstarten, Charlotte Kalla.

Eurosport-ekspert Åge Skinstad var langrennssjef i skiforbundet mellom 2006 og 2015. Han støtter landslagsledelsens valg.

– Det var et vanskelig uttak, så klart. Men jeg ville tatt ut det samme laget selv, skriver Skinstad til Aftenposten i en tekstmelding.

Uhrenholdt Jacobsen har slitt med sykdom inn mot OL.

– Det er en «risk». Vi vet ikke helt hvordan Astrid er. Vi håper at hun skal være klar, og Astrid er en person som har gått veldig mange gode etapper før, sier Hjelmeset.

– Hun sier at hun føler seg bra. Jeg synes hun har sett bra ut, så får vi håpe at det stemmer, sier han litt senere.

Landslagstrener Roar Hjelmeset sier at også Maiken Caspersen Falla var aktuell for stafetten. Falla gikk førsteetappen i Lahti-VM.

Regjerende mester Sverige stiller slik: Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Stina Nilsson.

Stafetten går 10.30 lørdag. Det norske laget er revansjelystne etter smørebom og 5. plass i Sotsji-OL.

– Vi forventer og håper å hvert fall kjempe om gull. Vi vet også at det ikke bare er å ta det gullet. Vi må gjøre jobben som må gjøres, sier Hjelmeset til Aftenposten.

Skofterud ønsket Uhrenholdt Jacobsen

De to norske løperne med mest suksess i OL så langt er Marit Bjørgen (sølv og bronse) og Ragnhild Haga (gull). Dermed sto de to siste plassene mellom fire løpere: Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg.

På de to første distanseøvelsene – fellesstart med skibytte og 10-kilometeren – fikk Weng, Østberg, Haga og Bjørgen gå. Nå kommer altså Uhrenholdt Jacobsen inn.

Rett før uttaket ble offentliggjort tok imidlertid Vibeke Skofterud til orde for å la Uhrenholdt Jacobsen gå.

– Hun på en femkilometer i stafett, det tar sjelden feil. Jeg tror Astrid får gå, sa hun.

Dette er femte strake OL der Marit Bjørgen er med på stafettlaget. Det er tredje gang på rad at hun er ankerkvinne.

Norges fem siste stafettlag i OL:

Sotsji 2014: Heidi Weng, Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen

Vancouver 2010: Vibeke Skofterud, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Marit Bjørgen

Torino 2006: Kristin Størmer Steira, Hilde Gjermundshaug Pedersen, Kristin Mürer Stemland og Marit Bjørgen

Salt Lake City 2002: Marit Bjørgen, Bente Skari, Hilde Pedersen og Anita Moen

Nagano 1998: Bente Skari (da Martinsen), Marit Mikkelsplass, Elin Nilsen og Anita Moen