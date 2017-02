VM-utforen kansellert: - Ikke lett å forstå

OSLO/ST.MORITZ: Lørdag var alt duket for én av de store godbitene i alpin-VM i St. Moritz: Herrenes utfor.

Men tåke og skyer skapte store problemer for arrangøren. 40.000 tilskuere måtte dra hjem uten å ha sett en eneste løper sette utfor.

Rennet skulle opprinnelig starte klokken 12. Etter flere utsettelser, kom den endelige beskjeden om at rennet er kansellert like etter klokken 14.

– Det er ikke så lett å forstå, når det er så fint vær i løypen her, at det ikke kan gjennomføres, sier Kjetil André Aamodt i NRK-studio.

Landslagssjef er positiv

Landslagssjef Christian Mitter beskriver arrangørens beslutning som «veldig bra».

– Var det umulig å kjøre rennet i dag?

– Ja, spesielt et «fair» renn. Det var ikke sikkert nok. Å få alle ned med forholdsvis like forhold, var umulig.

Rennet vil nå bli flyttet til en annen dag. Ifølge Mitter vil rennet berammes på et møte klokken 18 senere i dag.

Fra målområdet i Sveits er det lett å se hvorfor rennet ikke kan gjennomføres nå. Det er ganske mørkt, og tåken kommer og går.

– Synd

Kjetil André Aamodt stusset over VM-arrangørens håndtering av forholdene etter en av utsettelsene. Alpinlegenden sier han er «overrasket» over at arrangøren ikke startet rennet klokken 12. Han mente nemlig forholdene var fine mellom 12 og 12.30.

– Men nå er det ille, sa Aamodt om forholdene 12.30.

Stephan Eberharter, som vant tre VM-gull for Østerrike i sin aktive karrière, kommenterte også situasjonen i kanalens sending.

– Det er synd, for forholdene er flotte, men tåken henger stadig. Så vi må vente, sier Eberharter, som er på plass i Sveits på oppdrag fra østerriksk TV.

Ikke lenger tåke

Den østerrikske meteorologen Felix Blumer sa til Aftenposten like etter klokken 13 at problemet ikke bare er tåke, men også skyer som dekker ca. 500 meter av løypen. Løypen er totalt på 2774 meter.

Norge har gode medaljemuligheter i øvelsen. Både Alexander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud har vært blant verdens beste i fartsdisiplinene de siste årene.

For Kjetil Jansrud, som sliter med sykdom, kan det være en fordel at han får enda en dag å forberede seg på. Christian Mitter ville imidlertid ikke legge for mye vekt på det.

- Det var det samme for alle. Selvfølgelig var det kanskje en fordel, siden han er småsyk, sier Mitter.

