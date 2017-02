VM-alpinisten har et nært forhold med Bjørn Rune Gjelsten: - En viktig støttespiller

Det er nevøen Leif Kristian Haugen som finansmannen og den tidligere verdensmesteren (fem ganger!) i Offshore Class One snakker om. Gjelstens søster Berit er VM-alpinistens mor, og det er tette bånd i den særdeles idrettsinteresserte familien som opprinnelig kommer fra Tomrefjord i Møre og Romsdal.

Leif Kristian Haugen har vært en av Norges beste teknikkjørere i alpint i flere år, og denne sesongen har 29-åringen nærmet seg den aller ypperste eliten ved flere anledninger. I VM kjører han både storslalåm og slalåm i en bakke som han mener bør pass ham utmerket.

På veien frem til å bli en mulig medaljekandidat i VM i St. Moritz har Haugen hatt god støtte av sin kjente onkel. Mange husker nok Gjelstens egne bravader i båten «Spirit of Norway» og hans brennende engasjement for Molde FK. Fullt så kjent er det kanskje ikke at han var en av landets mest lovende langrennsløpere mot slutten av 1970-tallet.

Gikk samme vei

Akkurat som Gjelsten selv fikk et tilbud om studieplass i Boulder, Colorado ikke lenge etter at han hadde gått i mål på femmila i Holmenkollen i 1978 (ble nr. 27, bl.a. foran Ove Aunli), fikk Haugen et tilbud fra University of Denver i 2008.

– Det var nok et mye vanskeligere valg for ham enn for meg siden han var mye bedre enn meg. Men jeg støttet ham veldig i den avgjørelsen han tok. Han er ikke bare dyktig på ski, men også dyktig akademisk. At han nå har utdannelsen, tror jeg gir ham mer ro også i alpinsatsingen. Han har vært tålmodig, og det er veldig fint å se den utviklingen han har hatt også denne sesongen, forteller Gjelsten som snakker med nevøen både titt og ofte.

– Det hender vi går så i detalj at vi diskuterer mellomtider, forteller en engasjert Bjørn Rune Gjelsten.

I VM har Haugen en stor heiagjeng med familie. Hans søster Kristine Gjelsten Haugen er også en fremragende alpinist og ble nummer 26 i verdenscuprennet i Flachau i januar, men er ikke i VM-troppen.

– Onkel er dessverre ikke her. Han har en veldig travel hverdag, sa Haugen til Aftenposten onsdag kveld.

Da har vi kanskje en mulig overraskelse til alpinisten:

– Jeg har en datter som skal være med i et internasjonalt ridestevne denne helgen, og jeg er på vei dit nå. Men jeg har sjekket flytidene, og det finnes en liten mulighet at jeg også rekker til St. Moritz – da først og fremst for å se på Leif Kristian, forteller Gjelsten.

Loggbok for propeller

Gjelsten var med nevøen på renn i Adelboden for tre år siden og ble involvert i en diskusjon om kanter på skiene i forhold til snø og bakke.

– Jeg fortalte da Leif Kristian om min loggbok for propeller. Da jeg for eksempel kom til Dubai for å kjøre løp, visste jeg ut ifra tester hvilken propell og med hvilken vinkel, jeg skulle bruke i hvilke temperaturer. Systematikken i det man gjør er i hvert fall delvis overførbart til alpint, og jeg ba Leif Kristian notere seg hvordan ski og utstyr fungerte på forskjellige forhold, forklarer Gjelsten som et eksempel på tips han har gitt nevøen.

Gjelsten er ivrig på at hans rolle ikke skal overdrives.

– Mye viktigere enn onkel på sidelinjen er den oppfølgingen han og søsknene hans har fått hjemme. Det er mamma Berit og pappa Stein Ove som skal ha det meste av æren – i tillegg til Leif Kristian selv.

Leif Kristian Haugen er offensiv før han skal i gang med sin VM-innsats fredag:

– Opprinnelig sa jeg at jeg var hakket bedre i storslalåm enn i slalåm, men jeg er blitt bedre teknisk denne sesongen, så nå er de vel nesten likestilte. Normalt sett har jeg en spisskompetanse på flatere terreng hvor man må skape hastighet, og det er det her. Jeg tror traseen passer meg bra både i storslalåm (fredag) og slalåm (søndag), sier Leif Kristian Haugen.

Hør Nils-Ingar Aadne fortelle om hvorfor han la komikerrollen på is og satset som profesjonell langrennsløper i ukens Aftenpodden Sport: