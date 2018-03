Ulset tok bronse i Paralympics: – Dette betyr alt

vintersport

Ulset tok bronsemedaljen i 15 km skiskyting stående i Paralympics i Pyeongchang fredag.

Tingvoll-utøveren hadde ingen bom og kom inn 1.23,7 bak vinneren canadiske Mark Arendz. Andreplassen var det franske Benjamin Daviet som stakk av med.

– Jeg har aldri vært så glad for en bronse. I dag var det alt eller ingenting. Det funket fra start. Jeg har vanvittige ski, formen er bra og skytingen var lett. Fyttigrisen, i dag var det artig, sier Ulset til NRK etter løpet.

– Dette betyr alt

Nordmannen med syv medaljer fra Paralympics fra før, hadde stått utenfor pallen i Sør-Korea frem til fredag.

På lørdagens 7,5 km kom 34-åringen inn til en 6.-plass etter to bom i første skyting og ett i siste, mens han i tirsdagens 12,5 km kom inn til en 4.-plass.

– Jeg føler jeg har mislyktes så langt. Jeg har vært i bra form, men har hatt mye stang ut. Dette var siste sjansen min, så det føles godt. Dette betyr alt, sier Ulset til NRK.

Larsen på 11.-plass

I en annen øvelse fredag, 15 km skiskyting for sittende, endte Trygve Steinar Toskedal Larsen på 11.-plass.

Nordmannen kom i mål 2.23,7 bak vinneren, tyske Martin Fleig.

Andreplassen var det amerikanske Daniel Cnossen som tok, mens canadiske Collin Cameron tok hjem bronsemedaljen.

Larsen, som representerer Avaldsnes IL, hadde ett bom i første skyting, ingen i andre, to i tredje og ett i siste skyting.

Moen på 7.-plass i snowboardslalåm

En annen utøver som var i aksjon i Paralympics fredag, var Kristian Moen. Han kjørte ned til tiden 59,19, men det holdt til sjuendeplassen i det sterke selskapet i snowboardslalåmen.

Moen deltok i klassen LL1 og er debutant i Paralympics. Moen har også en niendeplass fra snowboardcross.

Det var i hans annet run at han noterte sin beste tid. Han lå godt an til å forbedre tiden sin i det tredje, men han ble litt for overmodig og falt.

– Jeg prøvde, men de holdt ikke i dag. Det var bra i siste runet helt til det røk. Jeg hadde håpet at det hadde holdt, men så falt jeg, sa 18 år gamle Moen til NRK.

Det ble kjørt tre omganger og den beste tiden ble tellende. Gullet gikk til amerikanske Noel Elliott som hadde 51,90 i sitt beste run. Mike Schultz sikret amerikansk dobbeltseier med 53,42.

Bruno Bosnak fra Kroatia tok bronsen med 54,08.

(©NTB)