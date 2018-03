Trygve Toskedal Larsen gikk for medalje. Så kollapset kjelken til 70.000 kroner: – Det er fire år opp i røyk

vintersport

PYEONGCHANG: For Trygve Toskedal Larsen (45) handlet alt om denne onsdagen på Alpensia skistadion. Men i sprintprologen kollapset plutselig kjelken under ham.

Drømmen var knust. Toskedal Larsen måtte bryte konkurransen. Det var ekstra surt at det ikke var ham selv, men kjelken til 70.000 kroner, som hadde sviktet.

– Det er ikke forsikring på den. Jeg må reparere den, sier Toskedal Larsen etter rennet.

– Så det er ikke 70.000 kroner opp i røyk i dag?

– Nei, det er det ikke. Men det er fire år opp i røyk. Det er veldig surt. Dette var min distanse.

– Jeg kan ikke ha det på trykk

For Toskedal Larsen var 7,5-kilometeren i skiskyting tidligere i mesterskapet kun en oppvarming.

– Det er fryktelig ergerlig. Dette var øvelsen til Trygve. Jeg vet alt om hvordan det er når utstyret streiker, sier lagvenninne Birgit Skarstein - som selv røk ut i semifinalen i sittende klasse.

Da han våknet, følte Toskedal Larsen seg klar for å herje i sporet. Han føler alltid det når det er sprint på programmet.

Men så - da han festet skiene rett før start - gikk et gufs gjennom ham. Det var som om noe ikke stemte med kjelken.

45-åringen trodde - eller håpet - at det kun var sollyset som spilte ham et puss. Han hadde uansett ikke noe valg - han måtte sette seg i kjelken og dro til startområdet. Han merket imidlertid tidlig at den ene skien satt skeivt på, og til slutt gikk det helt galt.

– Hva tenkte du da kjelken kollapset?

– Jeg kan ikke ha det på trykk, sier Toskedal Larsen og smiler.

– Luften gikk litt ut av meg. Jeg ble så skuffet at jeg ikke kan beskrive det, legger han til.

Fikk kjelken rett før Paralympics

Toskedal Larsen ransaket tankene etter hva som kan ha vært galt med kjelken. Han fikk den rett før Paralympics - og på trening har den fungert.

– Det er én ting om kjelken knekker fordi jeg tryner. Men her tryner jeg fordi den knekker, sier Toskedal Larsen.

Martin Sletten er Birgit Skarsteins samboer og trener, og har lang erfaring med kjelketrøbbel.

– Det er vanskelig. En kjelke burde bli så lett som mulig. Det er vanskelig å bygge en god kjelke, men Trygve har en knallgod kjelke, sier Sletten.

45-åringen må også til legesjekk. Han fikk seg en trøkk i høyre skulder da han prøvde å dempe fallet.

Hvis skulderen etter hvert spiller på lag, planlegger han å stille på 15-kilometeren i skiskyting fredag. Toskedal Larsen håper han snart har glemt onsdagens renn.

– Nå må jeg bare slutte å tenke på det og fokusere på det som kommer.