Trodde du at 2017 blir et kjedelig idrettsår? Tro om igjen

2017 er et OL-fritt år og et år uten noen store fotballmesterskap. Men det blir ikke et kjedelig et av den grunn. Året er fullt av begivenheter, og vi får også et VM på norsk jord.

11–29 januar: VM i håndball

De norske håndballguttene opplevde en skikkelig opptur under fjorårets EM, anført av Christian Berge. I år skal de gjenskape det i VM i Frankrike. Håndballguttene åpner mesterskapet 12. januar, mot Polen.

Norge spiller i gruppe med Frankrike, Polen, Russland, Brasil og Japan. Her skal det være muligheter for å ta seg til cupspillet. Finalen spilles 29. januar.

8–19. februar: VM i skiskyting

Årets VM i skiskyting foregår i østerrikske Hochfilzen. Da får du se Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff forsvare sine VM-gull fra i fjor, og stafettene og fellesstarten i avslutningshelgen.

Og hvem vet - plutselig dukker ringreven Ole Einar Bjørndalen opp og tar en medalje eller tre. Det gjorde han på hjemmebane i 2016.

PS! 17–19. mars avslutter skiskytterne sesongen i Holmenkollen.

6–19. februar: VM i alpint

I februar får du se Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal, Henrik Kristoffersen og gjengen forsvare Norges ære i alpinbakkene i sveitsiske St. Moritz.

De norske alpinguttene dominerer stort i verdenscupen, og er selvsagt storfavoritter foran mesterskapet. Det var de også foran mesterskapet i Beaver Creek i 2015, men klarte ikke å innfri. Der kom bare Kjetil Jansrud fra det med en medalje, nemlig sølv i superkombinasjonen. Klarer de å reise kjerringa i år?

PS! Ønsker du å se alpinistene på norsk jord, kommer kjører de utfor og super-G i Kvitfjell 25. og 26. februar.

22. februar - 5. mars: VM i nordiske grener

Dette er trolig det mesterskapet der flest nordmenn vil sitte benket foran TV-en. Både langrenns- og hoppeliten er på gulljakt i de finske skoger i månedsskiftet februar-mars.

Norge hadde et utrolig VM i Falun for to år siden, nå gjelder det å gjøre en reprise av det i Lahti for verdens beste langrennsnasjon. Petter Northug ble historisk med fire gull i ett og samme VM da - klarer han det samme nå? Har Marit Bjørgen klart å prikke inn storformen til mesterskapet, eller klarer Heidi Weng eller Ingvild Flugstad Østberg å vippe henne av tronen?

Det blir også spennende å følge de norske hoppguttene, anført av Daniel-Andre Tande. I 2015 vant de nemlig lagkonkurransen.

PS! Du har gode muligheter til å se både langrennsstjernene og hopperne i Norge denne våren. Langrennsløperne går tre- og femmil i Holmenkollen 11 og 12. mars. Samtidig starter en norsk hopp-tour, der hopperne tar seg fra Holmenkollen til Lillehammer (13. og 14. mars), Trondheim (15. og 16. mars) og så til Vikersund (17–19. mars).

4–5 mars: VM på skøyter, allround

Den første helgen i mars kan du se de norske skøyteløperne kjempe om VM-plasseringer på norsk jord i OL-arenaen Vikingskipet på Hamar.

Håvard Bøkko, Norges fremste medaljehåp de siste årene, bestemte seg i høst for å ta en pause da han hadde mistet motivasjon. Det er usikkert om han kommer tilbake.

I hans sted er Sverre Lunde Pedersen den største norske medaljefavoritten.

9–11. mars: X Games

Den andre helgen i mars kommer verdenseliten på snøbrett og ski til Hafjell for å konkurrere om de gjeve X Games-medaljene. Samme konkurranse gikk i Oslo i fjor.

Silje Norendal, Kjersti Buaas, Ståle Sandbech og Øystein Braaten er alle aktuelle for konkurransen.

3. juni: Champions League-finale

Da 2017 er et mesterskapsfritt år for fotballens del, må vi klare oss med «bare» Champions League. Champions League er tilbake på nyåret og vil underholde oss helt frem til finalen 3. juni. I år går den på Millenium Stadium i Wales.

De siste tre årene har det vært en spansk dominans. Real Madrid står med to seiere på de tre siste, Barcelona med én. To ganger har også Atletico Madrid vært i finalen.

16. juli - 6. august: EM i fotball

Tradisjonelt sett klarer de norske fotballjentene å hevde seg i mesterskap. I EM-historien har fotballjentene to gull-, tre sølv- og tre bronsemedaljer.

Med profiler som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, er det lov å forventinger når sommerens mesterskap går av stabelen i Nederland. Norge åpner mesterskapet mot nettopp vertsnasjonen 16. juli. I gruppespillet møter de i tillegg Danmark og Belgia.

5–13. august: VM i friidrett

Et mesterskap i friidrett er alltid storslagent. Hvor mange VM-gull tar Usain Bolt? Setter han verdensrekord? Men bortsett fra friidrettens formel 1, har vi mye å se frem til.

Blant annet brødrene Ingebrigtsen, som fikk mye omtale i året som har gått. Henrik er trolig på vei tilbake i fullt slag, og Filip blir trolig å regne med også i år. Ellers blir det spennende å følge de unge fremadstormende som Karsten Warholm.

17–24. september: VM i landeveissykling

Et av årets definitive høydepunkt er når VM i landeveissykling kommer til Bergen. Løypa passer for de norske utøverne, med Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen i spissen.

Hvor fantastisk ville det ikke vært å være vitne til et VM-gull på hjemmebane?

Mesterskapet starter med lagtempo for menn og kvinner 17. september. Blant høydepunktene er da temporittet 20. september, U23-fellesstarten 22. september, samt fellesstart for kvinner og menn 23. og 24. september.

Desember: VM i håndball

Årets håndballmesterskap for kvinner går denne gang i Tyskland. Norge er som vanlig en av de klareste gullkandidatene, som regjerende verdens- og europamester.

Ikke mer å si om det.