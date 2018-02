Treneren hulket etter Lorentzens OL-gull. Nå trekkes én spesiell egenskap frem etter bragden.

vintersport

PYEONGCHANG: – Det er det største som har skjedd norsk skøytesport siden Johan Olav Koss tok tre gull på hjemmebane, sier Sondre Skarli etter Håvard Lorentzens utrolige OL-gull på 500 meter.

Landslagssjefen var rett og slett fra seg av glede og hulket etter bergenserens utrolig bragd i Gangneung Oval.

Det var første gang Norge vant distansen på 70 år. Da kom tårene for treneren. Han ble stående og gråte lenge etter at triumfen var et faktum.

Skarli i skyene

Han var i skyene da han møtte pressen etter Norges første skøytegull i OL siden 1998. Den gang var det Ådne Sønderål som sto for triumfen.

Og måten Håvard Holmefjord Lorentzen sikret gullet på var kanskje det aller største. Han satte olympisk rekord med tiden 34,41 - og slo dermed hjemmehåpet Cha Min-kyu med minst mulig margin - 0,01 sekunder.

– Da jeg så tiden til Min-kyu ble jeg veldig usikker. Jeg trodde innerst inne det skulle bli medalje, men at det skulle bli gull er helt utrolig, sier Skarli.

Lydnivået var enormt da hjemmehåpet gikk opp i ledelsen. Skarli beskriver det som at han trodde «taket skulle blåse av». Men Lorentzen holdt hodet kaldt. Den ferdigheten trekker trener Skarli frem som en av hans fremste.

– Han skiller seg ut fra mange der. Han klarer å holde hodet kaldt. Han er rett og slett et unikum, sier en rørt landslagssjef.

Wotherspoon: - Måtte gå sitt livs løp

Den samme egenskapen trekker trener Jeremy Wotherspoon frem etter gullbragden.

– Jeg er sikker på at han så løpet og registerte tiden til Min-kyu. Han reagerte nok litt der og da, men så skiftet han tilbake til løpsplanen sin.

– Det er det mest imponerende for meg. Han vet allerede at det er en enormt stor konkurranse han er med i. Det er lett «å gjøre for mye ut av det». Han måtte gå sitt livs beste løp, og det gjorde han, sier Wotherspoon.

Canadieren er stinn av OL-erfaring og har er blant den største skøytesprinteren gjennom alle tider. De siste to sesongene har han vært Norges nye gullgutts trener.

– Håvard er en enkel fyr å jobbe med. Han er ærlig på det han føler, og hva han synes om treningene. Det var enkelt for meg å se hans styrker og svakheter. Vi kommunierer bra, sier Wotherspoon.