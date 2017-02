To uker til VM: – Vi har ikke vært så svake på lang tid

Daniel-André Tande ligger på annenplass i verdenscupen sammenlagt. Maren Lundby ligger på tredjeplass. Bortsett fra de to er det få norske hoppere som har fått det til å stemme denne sesongen.

Onsdag er det to uker til VM i Lahti begynner. Norge er regjerende verdensmestere i laghopp, men lite tyder på at det kommer til å gjentas i Finland.

– Status nå er at vi mest sannsynlig stiller svakt. Vi har ikke vært så svake som lag inn mot et mesterskap på lang tid. Det bekymrer meg litt, men det er folk som er hjemme, man kan håpe virkelig finner formen, sier NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, til Aftenposten.

Maren Lundby Født: 7. september 1994 (22 år) Klubb: Kolbukameratene Meritter: VM-sølv, mikslag (Falun, 2015) Bronse, Junior-VM (Val di Fiemme, 2014) 12 pallplasser i verdenscupen

Daniel-André Tande Født: 24. januar 1994 (23 år) Klubb: Flying Team Vikersund, Kongsberg IF Meritter: Gull, VM skiflyvning (Bad Mitterndorf, 2016) Bronse, Junior-VM (Val di Fiemme, 2014) Ti pallplasseringer i verdenscupen

– Lett å bli skuffet

I fjor vant Norge lagkonkurransen også i skiflyvnings-VM. Året før, under ski-VM i Falun, tok Norge sølv i mixed-lagkonkurransen og medalje i alle øvelser for herrene. Det er også målet i år.

– Vi håper å ta medaljer i alle konkurranser vi stiller i. Det er det realistiske muligheter for når vi ser hvordan de beste ligger an. Det er naturlig at de skal være der oppe, forklarer sportssjef Clas Brede Bråthen.

Problemet er at vi kun har to utøvere som har realistiske muligheter til å ta medalje.

– Vi har egentlig bare én mann som hopper på høyt nivå. Vi får håpe han klarer å levere to gode omganger i en konkurranse. Maren (Lundby, red anm.) gjør det bra, det er jo en kjempebonus, mener Remen Evensen.

Etter de siste årenes gode resultater har man naturligvis fått høye forventninger til de norske hopperne. NRK-eksperten mener vi kanskje er blitt litt for bortskjemte.

– Det er lett å bli skuffet når man ikke har de samme resultatene i år. Det er lite som skiller de beste fra de nest beste. Man har ikke helt klart å få ut det samme nivået som i fjor, det er selvsagt dumt, sier han.

Har en plan

Søndag endte Tande på fjerdeplass for syvende gang denne sesongen. Maren Lundby endte på tredjeplass på søndag. Om du ser bort fra de to har Norge kun én pallplass i verdenscupsammenheng i hopp denne sesongen.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er enig i at mye av Norges ære i hoppbakken faller på de to profilene. Men de siste ukene har alt fokus vært på å prestere i VM. Det gir håp.

– Maren Lundby er en av de større medaljekandidatene vi har, og så har vi Daniel som hopper på et relativt stabilt høyt nivå. Så er det noen som jobber knallhardt for å finne godformen. Det er løpere som alle har vunnet hopprenn, sier Bråthen til NRK.

Til Aftenposten utdyper han ytterligere:

– De nest beste har ikke funnet formen enda, de som har ligget bak Daniel er hjemme og trener i Norge mens resten hopper verdenscup. Det blir delt oppladning til VM, sier han.

Små justeringer

Det er ingen tvil om at hopp er en marginal idrett. Satsen avgjøres på hundredeler, en centimeter feil på foten kan avgjøre om du lander på kulen eller hopper bakken ned.

Dermed er det kun små justeringer som skal til for at man finner formen.

– Det er selvfølgelig flere som kan ta medalje. Hvis de plutselig finner formen og løser ting. Men akkurat nå så har vi to stykker som har vist at de er gode nok til å ta medalje, sier Remen Evensen.

– Vi har troen på at vi skal heve oss bra nok til å være med i lagkonkurransen på herresiden, og at vi skal sette sammen et lag som på en god dag kan kjempe om medaljer i mixed-konkurransen, svarer Bråthen.

VM i Lahti begynner onsdag 22. februar. Første hoppøvelse er fredag 24. februar.

