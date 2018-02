To norske medaljer i OL-hopprennet: Johansson og Forfang med drømmehopp

vintersport

Det norske hopplaget har gått fra suksess til suksess i vinter. Og lørdag fortsatte den trenden helt inn i normalbakkerennet i OL.

Etter en lang kveld i bakken kunne Johann André Forfang (22) juble for sølv. Det er den første OL-medaljen til Tromsø noen gang.

Robert Johansson (27) fra Lillehammer tok bronsen. Begge to sikret sine første individuelle mesterskapsmedaljer.

– Det er helt fantastisk, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

– Jeg er utrolig glad

Det var tyske Andreas Wellinger som vant rennet. Han hoppet fjerde sist i andre omgang, og vartet opp med et hopp ingen kunne matche.

I det neste hoppet inntok Forfang annenplassen. Den beholdt han helt til slutt – siden polakkene Kamil Stoch og Stefan Hula sviktet.

– Jeg er så utrolig glad nå! Det var utrolig artig å hoppe i dag, sier Forfang til TVNorge.

Daniel-André Tande ble tredje beste nordmann på en sjetteplass.

Hadde ikke følelse i benene

Johansson var helt nede på en 10.-plass etter første omgang. 27-åringen måtte vente i rundt 20 minutter oppe på toppen før han fikk hoppe.

Det var rundt 20 effektive minusgrader oppe på toppen. Det ble en kald opplevelse for Johansson. Det gjorde han klart etter hoppet på 113,5 meter.

TV-kameraene fanget opp ordene hans: «Jeg kjenner ikke benene mine, ass.», sa Johansson.

– Det var utrolig deilig. Dette betyr veldig, veldig mye. Det er vanskelig å sette ord på det, men det er et mål jeg har hatt i lang tid, sier Johansson til TVNorge etter rennet.

Vindtrøbbel

Flaggene til trenerne på tribunen flagret og flagret under hopprennet i den lille OL-bakken. Det gjorde at det ble et meget langt hopprenn. Rundt halvannen time tok det å gjennomføre den første omgangen. Det er nesten like lang tid som det normalt tar å gjennomføre et helt renn. Da det hele var over, hadde konkurransen vart i nesten tre timer.

Problemet var rett og slett at det var for mye oppdrift i bakken. Det kunne se ut som at rennet ville bli avbrutt, men arrangøren valgte til slutt å gjennomføre.

Hoppguttas neste renn er lørdag 17. februar. Da er det storbakkerenn. Allerede mandag hopper imidlertid Maren Lundby for gull i kvinnenes normalbakkerenn.

RESULTATER: Hopp, menn liten bakke (HS109):

Gull: Andreas Wellinger, Tyskland 259,3 (104,5-113,5),

sølv: Johann André Forfang, Norge 250,9 (106-109,5),

bronse: Robert Johansson, Norge 249,7 (100,5-113,5),

4) Kamil Stoch, Polen 249,3 (106,5-105,5), 5) Stefan Hula, Polen 248,8 (111-105,5), 6) Daniel-André Tande, Norge 242,3 (103,5-111,5), 7) Ryoyu Kobayashi, Japan 240,8 (108-108), 8) Markus Eisenbichler, Tyskland 240,2 (106-106,5), 9) Richard Freitag, Tyskland 240,0 (106-102,5), 10) Karl Geiger, Tyskland 236,7 (103,5-105).

Øvrig norsk: 15) Andreas Stjernen 225,8 (104-103,5).

57 utøvere fikk plassering i kvalifiseringen torsdag.