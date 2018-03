Tilsammen har de vunnet 24 OL-gull og 68 VM-gull. Nå kan karrièrene være over

vintersport

Norge har lagt bak seg tidenes beste vintersportssesong, med OL-medaljer og verdenscupseire i fleng. Men etter sesongen kan det være slutt for fem av våre aller største vintersportsutøvere.

Merittlisten til de fem utøverne er til å bli svimmel av. Bare se her:

Ole Einar Bjørndalen: Åtte OL-gull, fire OL-sølv, én bronse. 20 VM-gull, 14 VM-sølv, 11 VM-bronser. Seks sammenlagttitler, 134 seire totalt.

Emil Hegle Svendsen: Fire OL-gull, tre OL-sølv og én OL-bronse. 12 VM-gull, seks VM-sølv og tre VM-bronser. Én totalseier i verdenscupen, 36 verdenscupseire.

Marit Bjørgen: Åtte OL-gull, fire OL-sølv og tre OL-bronser. 18 VM-gull, fem VM-sølv og tre VM-bronser. 114 verdenscupseiere. Vunnet Tour de Ski én gang. Vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger.

Petter Northug: To OL-gull, ett sølv, én bronse. 13 VM-gull, tre VM-sølv. 38 verdenscupseiere. To verdenscupseiere sammenlagt. Vunnet Tour de ski én gang.

Aksel Lund Svindal: To OL-gull, et sølv, en bronse. Fem VM-gull, et sølv og to bronse. To totalseiere i verdenscupen. 35 verdenscupseiere.

NRK-Post: – Vil være et voldsomt slag

Ingen av de fem har gitt et klart svar på om karrièren fortsetter til neste sesong. Derfor er det et mulig scenario at Norge kan ende opp med å miste fem av sine største idrettsutøvere gjennom tidene i løpet av samme sommer.

– Jeg har svært liten tro på at alle fem gir seg samtidig, sier NRKs langrennskommentator Jann Post.

– Det vil i så fall være et voldsomt slag for norsk vinteridrett. Vi snakker om utøvere som har dominert hver verdenscuphelg i en årrekke, sier han.

Post tror det er sannsynlig at én eller to av de fem stjernene legger opp.

– Norsk vinteridrett går videre uansett, sier Post, og får støtte av tidligere langrennsløper Trude Dybendahl.

– Når noen dører lukker seg, åpnes alltid nye, sier Dybendahl, som i dag er coach og foredragsholder.

Verdensmesteren fra Val di Fiemme i 1991 mener at det jobbes svært bra med rekruttering her til lands.

– Alt har sin ende, men det åpner bare for at nye talenter kan steppe opp, sier 52-åringen.

Ekspertkommentator i TV 2, Johan Kaggestad, er enig i at etterveksten i norsk idrett er svært god.

– Det fylles godt på i de fleste øvelser, så det vil ikke bety så mye om de gir seg, sier 74-åringen.

Motiveres av Johaug-retur

Marit Bjørgen har ikke gitt et klart svar på om vi får se henne på startstreken til neste år. Langrennsveteranen fylte 38 år onsdag og sier at avgjørelsen fortsatt er helt åpen. Det er motivasjonen til å bli bedre som avgjør.

– Jeg blir ikke overrasket om Marit gir seg etter en så lang og flott karrière, sier Trude Dybendahl.

Det som taler for at Bjørgen fortsetter, er at hun ønsker å gå sammen med lagvenninnen Therese Johaug igjen. Johaug vil etter påske være tilbake etter to sesongers dopingutestengelse.

Bjørgen innrømmer at det er blitt vanskeligere å reise fra sønnen Marius, og det er en faktor som kan medvirke til karrièreslutt. Ekspertene frykter ikke for norsk kvinnelangrenns fremtid om nestoren i landslaget skulle gi seg.

– Vi har en strålende bredde, og Johaug kommer til å ta de medaljene Bjørgen har tatt, sier Johan Kaggestad.

Det som imidlertid vil bli savnet, er Rognes-løperens menneskelige egenskaper.

– Det finnes ingen langrennsløper som Bjørgen. Ingen har noe vondt å si om henne. Hun har beina på jorda og er et forbilde. Det er ikke mulig å erstatte henne, sier Jann Post.

– Marit er en veldig samlende brikke og en ledestjerne. Det blir spennende hvem som overtar den rollen, sier Johan Kaggestad.

Uvisst for skiskytterne

Ole Einar Bjørndalen har hatt en skuffende sesong, og fikk sin største nedtur da han ble vraket fra OL-troppen. Mange har spekulert i om det er hans siste sesong, men selv utelukker ikke 44-åringen at han fortsetter satsingen.

Bjørndalen sier til NRK at en landslagsplass ikke er nødvendig for at han skal satse videre.

Emil Hegle Svendsen har hatt sykdomsplager og sportslige nedturer de siste sesongene, men fikk en stor opptur med bronsemedaljen på fellesstarten i Pyeongchang.

32-åringen har sagt at det var hans siste OL, men har hintet til at det kan være helt slutt etter sesongen. I verdenscupavslutningen har han vært syk.

– Bjørndalen fikk ikke engang plass i OL-troppen og har ikke prestert i år. Det har heller ikke Emil på samme nivå. Bø-gutta gjør at vi klarer oss utmerket i skiskyting, sier Kaggestad.

– Håper ikke det er slutt

Etter super-G-rennet i Åre fikk Aksel Lund Svindal et direkte spørsmål fra NRK på om han vil satse til neste sesong. Svindal har vært plaget med flere alvorlige skader, og skal gjennom medisinske tester. Disse kan avgjøre om det blir en neste sesong for alpinlegenden.

Både Post og Kaggestad presiserer at vi har solide arvtagere til den skadeplagede Svindal, som Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen.

– Norsk alpint driver usedvanlig bra, mener Kaggestad.

Taus Northug

For Petter Northug kan sesongen 2017/2018 ikke karakteriseres som annet enn en fiasko. Det eneste verdenscuprennet han har startet, prologen på sprinten i Lillehammer, endte mislykket da han røk ut. Etter det har han enten vært vraket, eller meldt forfall. OL-plass ble det heller ikke.

Om Northug fortsetter eller ikke, er helt uvisst. Han har knapt uttalt seg om noe til pressen i år, heller ikke hvordan karrièren fremover vil bli.

Johan Kaggestad tror at 32-åringen har mer å gi, to skuffende sesonger på rad til tross.

– Jeg tror ikke Petter legger opp. Jeg har sett utøvere tidligere også som har hatt to svake sesonger og så kommet tilbake. Det har ikke vært all verden fra ham, men han har potensial, sier den mangeårige idrettstreneren.