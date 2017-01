Tande-fiasko i kvalifiseringen: - Det har ikke noe med nerver å gjøre

BISCHOFSHOFEN: Nå betyr ikke det dårlige hoppet noe som helst for Daniel-André Tande noe som helst for hans hopping i morgendagens hoppukefinale. De 10 beste i verdenscupen er forhåndskvalifisert.

Ikke plaget av nerver

Med 121 meter og en 39. plass i kvalifiseringen sørget han for bekymringsrynker i pannen på hele det hoppinteresserte Norge.

– Det er den dårligste plasseringen jeg har hatt i en eneste runde hittil i sesongen. Men ifølge Johan Remen Evensen var det et godt skihopp. Jeg hadde bare litt mye sidevind over kulen. Det var egentlig bare å få skiene under seg og komme seg ned.

– Jeg vil ikke si at det hadde noe med nerver å gjøre. Jeg følte at jeg gjorde et bra hopp, og når andre også bekrefter det, så er jeg ikke bekymret, sier mannen som er den store snakkisen blant hoppinteresserte i Mellom-Europa.

Rivalene har trøbbel

1,7 poeng. Det er alt som skiller Daniel-André Tande og Kamil Stoch før det siste rennet i Hoppuka. Stefan Kraft hoppet seg trolig ut av kampen om det aller gjeveste trofeet da han feilet i vindrennet i Innsbruck onsdag. Ikke nok med at han hadde forholdene mot seg, han hadde også slitt med en skikkelig magesjau natten før rennet. Kraft, som fortsatt har tredjeplassen sammenlagt, er 16,6 poeng bak Tande. Kamil Stoch var heller ikke heldig i Innsbruck. I prøveomgangen falt han og slo skulderen kraftig. Nå har også Stoch fått problemer med kneet. Han sto over kvalifseringsomgagnen torsdag, men begge Tandes rivaler er på plass i Bischofshofen.

Et vindkast kan avgjøre

Alt tyder på at det blir en kamp mellom Norge og Polen i finalen. Men det er så tett at et lite vindkast kan komme til å avgjøre. Vindkompensasjonssystemet er bygd opp på en slik måte at det skal gi hoppere med dårlige forhold ekstrapoeng og trekke poeng fra hoppere med gode forhold. I kvalifiseringshoppet hadde han ifølge vindkompensasjonssystemet de beste forholdene av alle som hoppet denne torsdag ettermiddagen. Han ble trukket 11 poeng.

– En av grunnene kan være at jeg kom så pass langt ned i bakken at jeg fikk med meg de nederste vindmålerne. Samtidig kan sidevind mot ofte regnes som rett imot og oppdrift. For mye sidevind kan ødelegge, forklarer Tande som har god kontroll på hvordan vindmålesystemet fungerer.

Bakken passer bra

Men heller ikke dette systemet er hundre prosent rettferdig. Derfor kan et vindkast enten i positiv eller negativ retning komme til å avgjøre hele hoppuka. Men Daniel-André Tande er sikker på at bakken han skal hoppe i passer ham bra.

– Det er en av de bakkene jeg alltid har hoppet bra. Den har et langt tilløp som gjør at man lett finner den riktige sittestillingen, sier mannen fra Kongsberg som i løpet av Hoppuka har dobbelt så mange verdenscupseiere som han hadde før han reiste til Tyskland i romjulen. Alexander Stöckl er overbevist om at Norge har en god kandidat til sammenlagtseieren.

– Jeg håper at både Kraft og Stoch kommer tilbake i Bischofshofen og at det blir en ærlig kamp om seieren. Men jeg tror vi og Tande kan vinne dette nå, sier den østerrikske treneren som har ansvaret for de norske hopperne.

Bischofshofen er kjent for være den bakken i Hoppuka med det mest entusiastiske hjemmepublikum. Det er helligdag i Østerrike 6. januar og det hele utvikler seg som regel til en gedigen fest i bakken som ligger overfor landsbyen langs motorveien mellom Villach og Salzburg.

Opptur for Fannemel

Mens Tande ikke fikk det til å fungere i bakken var torsdagens kvalifisering en stor opptur for Anders Fannemel. Han hadde skiftet ut både hoppdress, sko og ski foran hoppingen i Bischofshofen. Han hoppet 139 meter under gode forhold og ble nr. 6 i kvaliken.

Andreas Stjernen var på 16. plass med 130,5 meter. Robert Johansson som tok annenplassen i Innsbruck hoppet 134,5 meter i kvalifiseringen og ble nummer 18. Halvor Egner Granerud er også kvalifisert til fredagens renn med 36. plass. Tom Hilde maktet ikke denne gangen heller å kvalifisere seg.

Kvaliken ble vunnet av tyske Andreas Wellinger som hoppet 144,5 meter og satte ny bakkerekord.