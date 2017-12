Syk Forfang til hoppuka etter 14 dager uten hopping: – Ingen grunn til bekymring

vintersport

22-åringen falt i Engelberg før jul, men trosset smertene i kneet og nakken og satte utfor til 31.-plass. Dagen etter ble det en pen fjerdeplass.

– Formen er bra igjen, heldigvis. Jeg har ligget nede med litt feber og influensa i jula, men begynte å bli bedre lille julaften. Da stoppet i alle fall feberen. Formen er blitt bedre og bedre, sier en hostende Forfang til NTB.

– Da jeg lå med feber, var jeg slapp, men da jeg begynte å bli frisk igjen, ble jeg raskt spretten og fin i beina igjen. Jeg har fått et par gode treningsøkter. Det er ingen grunn til bekymring, sier TSK-gutten.

Dropper inngrep

Verdenscupsekseren er et av Norges fremste kort i hoppuka. Han har både annen- og tredjeplass denne sesongen.

– Smertene i kneet gikk fort over. Det var et slag, et blåmerke på kneet. Jeg vet ikke hva som skjedde inni der, men det var en voldsom smerte der og da. Men det gikk over etter et par dager. Nakken var stiv lenger, mens kneet gikk fort over. Nakken er bra nå. Kroppen har fått hvilt i juleferien. Ting ligger bra til rette, sier en seiersjagende Forfang.

I sommer fryktet Forfang en alvorlig skade i kneet etter et uhell i Stams, men han slapp med skrekken. Knærne har imidlertid plaget ham. En såkalt «Bakers cyste» hemmet ham i høst.

– Jeg kjenner sjelden til det og har ikke vært plaget siden i høst. Jeg kjenner av og til at jeg er litt stiv i knærne, men det regner jeg med at ikke blir bedre med årene heller. Knærne mine er godt brukt, smiler Forfang.

Utposningen i kneet påvirker bevegeligheten, noe som hemmer en skihopper, men et inngrep er ikke aktuelt.

– Jeg tror ikke man lenger gjør noe med en Bakers cyste. Uansett er det såpass bra nå at det ikke er noe som plager meg, påpeker 22-åringen.

Stoler på hoppingen

– Hadde du vært best i verden i vinter uten helseplagene?

– Det skal jeg ikke komme her og si. Jeg føler forberedelsene mine i sommer var ganske bra, selv om jeg ikke fikk hoppet i en periode. Jeg ble sterkere fysisk. Det har ikke satt meg så mye mer tilbake enn at jeg ikke har fått repetert så veldig mange hopp i bakken. Jeg føler meg trygg i hoppbakken og trenger ikke så mange repetisjoner. Det handler om å få fysikken i orden og være klar i hodet når jeg skal sette utfor, sier hoppukehåpet.

– Jeg har gått to uker uten å hoppe. Jeg har ikke hoppet siden Engelberg, men har fått trent godt. Jeg stoler på at hoppingen min er bra om dagen, og det jeg kan sørge for er at kroppen er pigg. Hadde det hatt negativ betydning for meg ikke å hoppe, hadde jeg måttet hoppe i jula. Jeg tror heller det er positivt å få hvilt litt og tenke på andre ting. Jeg var syk også og hadde bare ikke muligheten til å hoppe. For min del er det viktigste å preppe kroppen så jeg føler meg spretten og pigg. Hoppingen min er ofte god etter et lite opphold, sier Forfang.

Landslagssjef Alexander Stöckl har ingen bekymringer rundt TSK-hopperen.

– Ingen grunn til bekymring. Johann er her for å kjempe i toppen, sier landslagssjefen foran fredagens åpningskvalifisering.