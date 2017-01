Svindal mister resten av sesongen

Saken oppdateres

Aksel Lund Svindal skriver på sin Instagram-konto at han mister resten av sesongen.

Alpintstjernen melder at han har vært gjennom nok en operasjon.

– Helt siden utforen i Val Gardena har jeg hatt en rar følelse i kneet. Noe kjentes ikke riktig. Vi gjorde noen undersøkelser, men fant ikke helt ut hva det kunne være, skriver Svindal.

– Sammen med legeteamet tok jeg avgjørelsen om at det måtte en nye operasjon til. Der fant de at menisken ikke lenger er festet til beinet. Det er ikke særlig bra i ei utforløype, skriver Svindal, som bekrefter at sesongen er over:

– Den gode nyheten er at det er veldig gode sjanser for at det blir mye bedre til neste vinter. Den dårlige er at det er tilbake til krykkene, og ikke noe mer skikjøring i vinter.

Norges Skiforbund bekrefter i en pressemelding at Svindals sesong er over. De forteller at inngrepet i Svindals kne ble gjort tirsdag.

– Undersøkelsene viser at det var riktig og helt nødvendig å gjennomføre dette inngrepet nå. Uten inngrepet hadde skaden blitt forverret og Aksel hadde kjørt med store smerter resten av sesongen, sier landslagslege Marc Strauss.

Iføgle Strauss kan ikke mannen fra Kjeller stå på ski på seks måneder. Legen har dog god tro på at Svindal skal bli bra i kneet igjen.

Aksel Lund Svindal har slitt med kneet helt siden han falt stygt i Kitzbüehl for ganske nøyaktig ett år siden. Han var tilbake til denne sesongen, og kjørte blant annet inn til en andreplass i Super-G-rennet i Val Gardena før jul.

Siden den gang har han kjent at ting ikke har kjentes riktig ut. Nå mister han resten av sesongen, og dermed også VM i St. Moritz i februar.