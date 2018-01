Svindal hylles av alpinlegende etter maktdemonstrasjon

vintersport

For to år siden falt Aksel Lund Svindal svært stygt i Kitzbühel, og karrièren kunne vært over etter at han skadet kneet på Hausbergkanten.

Fredag var han best i den beryktede bakken. Lund Svindal vant med klar margin. På annenplass fulgte Kjetil Jansrud, som gjorde det til en norsk jubeldag.

På toppen startet Svindal godt, men ble likevel liggende bak Kjetil Jansrud ved første passering. Men fra midten av løypen var han helt uslåelig og økte på hver passering mot lagkameraten. I mål suste han inn til ledelse på over et halvt sekund.

NRK-ekspert Marius Arnesen påpeker at en seier i Kitzbühel henger ekstra høyt.

– Det i seg selv er magisk. Og så kommer Aksels vei tilbake i tillegg. Det er ellevilt, det han presterer, sier Arnesen.

Olympisk mester fra 1994, Lasse Kjus, er begeistret over Svindals prestasjon.

– Det er fantastisk! Han slutter aldri å imponere! Jansrud også. De er så stabile og gode begge to, jubler Kjus.

Dagens seier er Svindals tredje i Kitzbühel. Sist gang han sto på toppen av pallen, var for tre år siden. Etter rennet fikk Svindal spørsmål fra NRK om hvordan det var å være tilbake i Kitzbühel etter det dramatiske fallet i 2016.

– Det har vært spesielt å komme hit. Men det er nesten mer spesielt å være med på å vinne renn igjen. Når du først får beviset på at det går, det er da du blir mest glad, sier han til kanalen.

Han merket at det ble en ny atmosfære i rennet etter at det ble flyttet opp i utforløypen som et resultat av utfordrende vær.

– Det var litt rart at det var så stille der oppe. Litt som å kjøre renn når man var liten. Det bygger seg opp mye trykk i denne uken, men det er en kongestart for oss nordmenn, sier Svindal.

For første gang på pallen

Kjetil Jansrud har aldri hatt suksess i den legendariske bakken, og har aldri stått på pallen i bakken. Den nye løypen førte til store forskjeller i tiden til utøverne, men Kjetil Jansrud taklet de nye utfordringene veldig godt.

Han startet som nummer syv, og jaget på ut fra start, og var 0,16 foran ved første passering. Halvveis var han bak Hannes Reichelt som ledet på det tidspunktet, men Jansrud kjørte godt i bunnen av løypen, og kom i mål 0,07 foran Reichelt. Førsteplassen holdt han helt til Lund Svindal kjørte.

– Han traff der han skulle, men var litt rufsete. Men han gjør mye bra, og det er herlig å se på kroppsspråket til Kjetil i dag, sa NRK-ekspert Thomas Lerdahl etter løpet.

Jansrud har lenge slitt i bakken uten å helt klare å finne ut hvorfor. Han kom i mål fornøyd, men med en følelse av at noen kunne kjøre fortere.

– Misforstå meg rett, jeg er superfornøyd. Men man vil helst vinne. Det er kanskje derfor vi har hatt så mange dobbeltseire, vi er to som jager hverandre hele tiden. Ingen av oss er helt fornøyd før vi står øverst, sa Jansrud til NRK.

Matthias Mayer så lenge ut til å true den norske duoen, men etter noen feil halvveis havnet han til slutt på plassen bak Jansrud. Dermed ble det norsk dobbeltseier i Kitzbühel.

Målgang langt oppe i fjellet

Aleksander Aamodt Kilde har tradisjonelt hatt god kontroll på løypen i Kitzbühel, men var aldri i nærheten av lagkameratene. I mål var han 1,03 bak Jansrud, og gikk inn til en foreløpig 4. plass. Til slutt havnet han på 12. plass.

Super-G-rennet i Kitzbühel ble utsatt på grunn av kraftig regn, og det dårlige været førte også til at selve løypen måtte endres.

Dermed ble løypen lagt inn i den legendariske utforløypen, og utøverne må inn i det ekstremt bratte Mausefalle og ned mot Hausbergkanten.

Den nye løypen førte også til store konsekvenser for publikum i området. De sto nede i dalen, mens målet ble flyttet opp i fjellet. Dermed måtte publikum følge rennet på storskjerm.