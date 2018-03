Suksessen fortsetter: Norge styrer mot historisk vintersport-sesong

vintersport

Tidenes norske OL er fullført, og det gjenstår bare få dager igjen av vintersportssesongen 2017/2018.

Til helgen er det langrennsavslutning i Falun, og da kan Sundby, Weng, Klæbo og Bjørgen ta noen rolige dager før tankene på neste sesong kommer.

Hos skiskytterne gjenstår det litt mer, de avslutter sesongen i palmehelgen i Tyumen i Russland. Hopperne er fullt opptatt med Raw Air, og kombinertherrene er for tiden i Trondheim.

Skøyteherrene er i Hviterussland og Minsk til helgen.

Vi har sett nærmere på hvilke idretter norske utøvere kan vinne verdenscupen i. Maren Lundby har allerede sikret seg verdenscupen i hopp, og Norge har gode muligheter til å sikre seg flere sammenlagttitler.

Det ligger norske utøvere på toppen av tre store sammenlagtcuper til, begge kjønnene i langrenn og på skøyter. Går alle i boks, kan det bli tidenes fangst av Norge.

I syv sesonger har rødt, hvitt og blått tatt tre sammenlagtseire.

Det skjedd i 84/85, 94/95, 97/98, 98/99, 04/05 og 05/06, 07/08 , og da er kontinentalcupen for hoppkvinnene regnet med (ble til verdenscup i 2011).

I oversikten er sammenlagtseirene i langrenn, skiskyting, hopp, kombinert og skøyter regnet med. Det er også viktig å huske at Grand World Cup i skøyter bare har eksistert i syv sesonger.

Vi har laget en oversikt over hvordan det ser ut rett før sesongslutt. (tallene er hentet inn 14. mars)

Langrenn:

Sammenlagt, herrer:

Johannes Høsflot Klæbo leder verdenscupen sammenlagt med 224 poeng. foran Dario Cologna. Det er 350 verdenscuppoeng igjen å kjempe om. I Falun arrangeres det tre renn i en minitour. Hver etappeseier gir 50 poeng, og sammenlagtseieren i minitouren gir 200 poeng.

Klæbo trenger bare 126 poeng for å sikre seg verdenscupseieren sammenlagt. Det kan han sikre seg uten etappeseire i minitouren.

Disse kan fortsatt vinne verdenscupen:

Johannes Høsflot Klæbo – 1338 poeng

Dario Cologna – 1114 poeng

Martin Johnsrud Sundby – 1104 poeng

Sprintcupen, herrer:

Johannes Høsflot Klæbo har 690 poeng, og har allerede vunnet sprintcupen. Han leder med 241 poeng foran Federico Pellegrino, og det er 50 poeng igjen å kjempe om i Falun.

Distansecupen, herrer:

Dario Cologna leder distansecupen med 30 poeng foran Martin Johnsrud Sundby når det gjenstår 100 poeng å kjempe om.

Disse kan fortsatt vinne distansecupen:

Dario Cologna – 642 poeng

Martin Johnsrud Sundby – 612 poeng

Maurice Manificat – 579 poeng

Kvinner:

Heidi Weng leder verdenscupen sammenlagt når det gjenstår 350 poeng å kjempe om i Falun neste helg. Hun har en ledelse på 153 poeng på Ingvild Flugstad Østberg. Som hos herrene deles det ut 50 poeng for hver etappeseier, og 200 poeng for sammenlagtseieren i minitouren.

Disse kan fortsatt vinne verdenscupen sammenlagt:

Heidi Weng – 1424 poeng

Ingvild Flugstad Østberg – 1271 poeng

Jessica Diggins – 1164 poeng

Sprintcupen, kvinner:

I utgangspunktet hadde Maiken Caspersen Falla en teoretisk mulighet til å miste sprintkulen i Falun. Hun ledet med 48 poeng, og hadde bare trengt tre poeng for å sikre seg seieren.

Men onsdag kom nyheten om at Stina Nilsson melder frafall til minitouren i Falun, og dermed vinner Falla sprintcupen.

Distansecupen, kvinner:

Det gjenstår 100 poeng å kjempe om i distansecupen, og Heidi Weng leder allerede med 104 poeng. Dermed har hun vunnet distansecupen.

Hopp:

Kamil Stoch leder med 190 poeng foran Richard Freitag. Det er fortsatt fire renn igjen, og 400 poeng igjen å kjempe om. Fire personer har fortsatt muligheten til å vinne, av disse er én nordmann:

Dette er de som ligger best an til å vinne verdenscupen:

1. Kamil Stoch – 1103 poeng

2. Richard Freitag – 913 poeng

3. Daniel-André Tande 849 poeng

4. Andreas Wellinger – 804 poeng

Kvinner:

Maren Lundby leder med 300 verdenscuppoeng når tre renn gjenstår. Katharina Althaus kan i teorien tangere poengsummen til Maren Lundby, men da vil Lundby uansett vinne på antall seiere. Dermed er verdenscupen for kvinner avgjort.

Alpint:

Det gjenstår fem renn i årets alpinsesong for begge kjønn, en i hver disiplin. Det betyr at det fortsatt er 500 poeng å kjempe om når det kommer til sammenlagtseieren. Men siden utøverne stort sett bare deltar i to disipliner, er kampen avgjort. Marcel Hirscher har vunnet sammenlagt. Onsdag mistet også Aksel Lund Svindal utforkula til Beat Feuz.

Super-G-cupen, menn

Kjetil Jansrud vant super-G-cupen etter seieren i Kvitfjell forrige helg. Han leder med 138 poeng.

Kombinert:

Det gjenstår fortsatt fire renn og 400 poeng igjen å kjempe om i verdenscupen i kombinert. Tre utøvere har fortsatt mulighet til å vinne sammenlagt, av de er det en nordmann.

Disse kan vinne verdenscupen i kombinert sammenlagt:

1. Akito Watabe – 1175 poeng

2. Jan Schmid – 997 poeng

3. Fabian Riessle – 791 poeng

Skiskyting

Sammenlagt:

I skiskyting gjenstår det fem individuelle øvelser, to i Holmenkollen og tre i Tyumen i Russland. I skiskyting får vinneren 60 poeng, så det er fortsatt 300 poeng å kjempe om. Martin Fourcade leder med 43 poeng foran Johannes Thingnes Bø. For å gjøre det hele litt mer komplisert, blir de to dårligste rennene i løpet av sesongen strøket.

Dersom utøveren har stått over to eller flere renn, gjelder poengene fra alle rennene.

Det er bare de to som kan kjempe om seieren:

Martin Fourcade – 888 poeng

Johannes Thingnes Bø – 845 poeng

Sprintcupen:

Johannes Thingnes Bø leder sprintcupen sammenlagt, 25 poeng foran Martin Fourcade. Det gjenstår 120 poeng å kjempe om.

Disse kan vinne sprintcupen:

Johannes Thingnes Bø – 301 poeng

Martin Fourcade – 276 poeng

Anton Sjipulin – 202 poeng

Simon Schempp – 188 poeng

Skøyter:

Håvard Lorentzen leder verdenscupen med 45 poeng foran Denis Juskov. Det deles ut 100 poeng for hver seier, men i verdenscupfinalen er det flere poeng. Det deles ut 150 poeng for hver øvelse, bortsett fra 500 meter, hvor det deles ut 75x2 poeng.

Det betyr at Håvard Lorentzen, som går 500 meter og 1000 meter, kan ta 300 poeng. Denis Juskov går trolig 1000 og 1500 meter, og kan dermed ta 300 poeng. Sverre Lunde Pedersen ligger på tredjeplass, 140 poeng bak Lorentzen. Han kan også ta 300 poeng, og har i teorien mulighet til å ta igjen sin lagkamerat.

Disse kan kjempe om seieren i verdenscupen:

Håvard Lorentzen – 640 poeng

Denis Juskov – 595 poeng

Sverre Lunde Pedersen – 500 poeng

Freestyle

Slopestyle

Ferdinand Dahl har fortsatt en mulighet til å vinne verdenscupen i freestyle – slopestyle. Men da må han vinne på sesongens siste renn i Seiseralm, og dagens verdenscupleder Andri Ragettli havne på 24. plass eller dårligere.

Disse kan fortsatt vinne verdenscupen:

Andri Ragettli – 340 poeng

Ferdinand Dahl – 248 poeng.

Freestyle, big air

Christian Nummedal leder verdenscupen i freestyle big air, sammen med sveitseren Elias Ambuehl. Dermed blir den siste konkurransen i Quebec avgjørende. Der kjempes det om 100 poeng. Øystein Braaten ligger også godt an, 19 poeng bak duoen. Men tilsammen 16 personer kan vinne sammenlagtseieren.

Dette er de best plasserte og de norske utøverne med vinnersjanser i big air-cupen:

1. Christian Nummedal – 129 poeng

1. Elias Ambuehl – 129 poeng

3. Øystein Braaten – 110 poeng

10. Felix Stridsberg-Usterud – 59 poeng

16. Birk Ruud – 32 poeng

Snowboard

Slopestyle:

Marcus Kleveland kan fortsatt vinne verdenscupen i snowboard slopestyle. Han ligger 450 poeng bak Redmond Gerard, og det deles ut 1000 poeng i den siste konkurransen i Seiseralm.

Redmond Gerard – 1450 poeng

Marcus Kleveland – 1000 poeng.

Big Air:

Marcus Kleveland har fortsatt en teoretisk mulighet til å vinne verdenscupen i big air, men den er svært, svært liten. Han har 1017,90 poeng, og lederen Seppe Smits har 1930 poeng. I den siste konkurransen kjempes det om 1000 poeng. Åtte personer ligger mellom.