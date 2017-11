Sterk tredjeplass for Aksel Lund Svindal i comebacket

vintersport

Aksel Lund Svindal slo til med en sterk 3.-plass i comebacket etter skade. Han ble kun slått av Beat Feuz og Matthias Mayer i utforrennet i Lake Louise.

– Følelsen på trening i går (fredag) var ikke den beste. Jeg er mest fornøyd med at jeg klarte å snu den følelsen. Som alpinist er dét noe av det vanskeligste man gjør. Det var godt å reise kjerringa etter opplevelsen på trening, sa Svindal til NRK etter at de 30 beste hadde kjørt.

Ingen klarte å gjøre noe med regjerende verdensmester Feuz i Canada i sesongens første utforrenn. Sveitseren var 32/100 sekund foran tredjemann Svindal.

– Jeg er litt lettet, faktisk. Man vet jo aldri. Det kostet litt å mobilisere i dag. Det er ikke sikkert det blir pallen, men det ser bra ut. Det kjennes godt ut, sa Svindal like etter at han hadde kjørt.

Østerrikeren Mayer var 9/100 sekund bak Feuz, som vant på tiden 1.43,76.

Svindal-hyllest

– For en mann Aksel er. Imponerende hele veien. Han har et «rennhode» som er helt vanvittig, sa Thomas Lerdahl og Marius Arnesen i NRKs kommentatorboks da Svindal var i mål fra startnummer 13.

Kjetil Jansrud ble nest beste nordmann på femteplass. Han var 63/100 sekund bak Feuz. Aleksander Aamodt Kilde (82/100) ble sjettemann.

– Tre nordmenn blant de seks. Vi må si oss godt fornøyd med laginnsatsen, konstaterte Svindal.

– Jeg ville gi gass, men det ble for rotete mot slutten. Det var også litt flatt lys, noe som gjorde det vanskelig å se konturene. Det ble litt for forsiktig i dag, sa Kjetil Jansrud til NRK.

Aksel Lund Svindal gjorde lørdag sitt comeback etter nesten et helt år uten konkurranse. Veteranen har kjempet seg tilbake etter at han i januar var gjennom et inngrep i sitt høyre kne.

Gode minner

– Hvordan kjentes kneet ut underveis?

– Når du kjører, så kjenner du det ikke, men man kjenner det etterpå. Jeg skal ikke klage. Nå skal jeg trene litt på ergometersykkelen. Det høres sikkert kjedelig ut, men det er det som funker, sa en smilende Svindal til NRK.

Han vekslet 10/100 sekund foran lederen Feuz ved første mellomtid, men var like bak på annen. Etter hvert gjorde han noen småfeil, noe som gjorde at han ikke klarte å følge lederen. Likevel kjørte han altså inn til en sterk tid.

– Jeg har mange gode minner fra Lake Louise. Det var her jeg tok min første verdenscupseier. Jeg tror jeg kan kjempe om seieren her, sa Svindal til NTB før rennet. Seier ble det ikke, men 34-åringen må si seg godt fornøyd med å bli treer.

Søndag kjøres det super-G i Lake Louise.

– Vi skal se video av løypa i kveld. Så blir det lagmøte og middag, sa Svindal.

