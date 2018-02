Spirrevippen er blitt medaljekandidat

vintersport

Fra Sotsji-lekene reiste Molde-jenta med sjetteplass i superkombinasjonen som beste resultat. Det var langt over hva man kunne forvente av den 21-årige debutanten. I super-G ble det i tillegg 19.- og 27.-plass.

Fire år etter den vellykkede OL-debuten går Mowinckel løs på karrierens andre vinterleker. Storslalåm står på programmet i Pyeongchang tirsdag. Til lekene i Sør-Korea kommer en annen utgave av Molde-jenta.

– Jeg håper jeg har modnet litt, og jeg har absolutt blitt tryggere på meg selv som alpinist. I tillegg har jeg flere resultater i banken, og det får man selvtillit av. Jeg føler meg mye tryggere nå, sier Mowinckel til NTB.

Gi seg selv sjansen

Det sportslige utgangspunktet er også et annet. Før jul tok hun sin første pallplass i super-G da hun ble nummer tre i franske Val d'Isère. Nylig ledet hun i tillegg storslalåmrennet i Kronplatz etter første omgang, og mestret det medfølgende presset i annen omgang. Til slutt ble hun nummer to, kun tre små hundredeler fra karrierens første verdenscupseier.

– Det er jobbinga over lang tid jeg nå får betalt for. Nå begynner de siste brikkene i puslespillet å falle på plass. Tidligere har jeg kjørt gode enkeltomganger og gode partier, men det har alltid skjedd noe som gjør at det har gått dårlig. Nå har jeg en liten annen ro, sier Mowinckel.

Foran karrierens annet OL skal roen forhåpentligvis bidra til at hun slipper seg løs på en annen måte enn tidligere.

– Jeg skal gi meg selv sjansen til å være med i toppen, for tidligere har jeg ikke prøvd, i den forstand at jeg kjører litt med håndbrekket på. Jeg har ikke turt helt å slippe meg løs, sier Mowinckel og tilføyer:

– Én ting er å si det, men en annen ting er å gjøre det. Det er det jeg føler jeg gjør nå. Nå er jeg god nok til at dette kan gå.

Flere sjanser

I Sotsji for fire år siden stilte det seg helt annerledes.

– Da kom jeg inn som en spirrevipp. Det var kult å være der, men det deiligste var å komme uten noen forventninger. Jeg hadde aldri vært med på et så stort arrangement før, og visste ikke hvordan jeg kom til å takle det. Jeg var mer med for å lære enn prestere, og kunne ha lave skuldre, sier hun.

Nå er forventningene skrudd opp. Mowinckel har bevist for seg tidligere i vinter at hun på en god dag er medaljekandidat.

– Nivået har jeg inne, men det handler om å få det ut når jeg gjelder. Der har jeg nok fortsatt en vei å gå. Men det at jeg ledet et storslalåmrenn etter første omgang og klarte å følge opp, ga meg en sjanse til å kjenne litt på det presset som kommer med å gjøre det bra, sier Molde-jenta.

I hvilken disiplin sjansene for medalje er størst, er hun usikker på.

– Det blir en miks mellom storslalåm og super-G. Jeg liker å tro at jeg har like store sjanser i begge disipliner. Jeg er bare glad jeg har flere sjanser til å få ut det jeg er god for, smiler hun.