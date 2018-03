Sørkoreansk skøytestjerne på psykiatrisk sykehus etter OL-skandale

vintersport

Kim og Park Ji-woo møtte kraftige reaksjoner da de etter det sørkoreanske kvinnelagets fiasko i lagtempo la skylden på lagvenninnen Noh Seon-yeong, som ikke maktet å henge på de to andre.

Deres uttalelser og oppførsel ble tolket som et svik mot lagånden som settes høyt i Sør-Korea, og som et uttrykk for mobbing.

Flere enn 600.000 mennesker underskrev et opprop med krav om at Kim og Park skulle kastes ut av OL-troppen og landslaget.

Det hjalp ikke at Kim senere vant OL-sølv i fellesstart. Etter løpet knelte hun foran publikum for å be om tilgivelse. Det hjalp ikke. På sosiale medier kom det blant annet krav om at hun måtte fratas medaljen sin.

– Kim har klaget over angst og nerveproblemer, og det er ikke blitt bedre etter at OL var over, sier agenten hennes til flere koreanske medier.

Hun har lagt seg inn på sykehus i hjembyen Daegu etter anbefaling fra en lege. Også hennes mor ble anbefalt å søke profesjonell hjelp og er innlagt sammen med datteren.

– Traumene Kim opplevde under OL var alvorligere enn vi trodde. Hennes mor er også sterkt preget, og de oppsøkte sykehuset sammen slik legen anbefalte, sa agenten.

