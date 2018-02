Utrolig omgang sikret OL-sølv til Henrik Kristoffersen

vintersport

PYEONGCHANG/OSLO: Marcel Hirscher var den store favoritten før rennet, og østerrikeren, som har vært suveren i de tekniske alpindisiplinene i årets sesong, tok et forventet gull i storslalåmrennet i OL søndag morgen norsk tid.

Henrik Kristoffersen var Norges største håp foran søndagens renn, men 23-åringen skuffet veldig i første omgang. Kristoffersen fikk det ikke til å klaffe og kjørte i mål hele 1,31 sekunder bak Hirscher.

– Det er så små marginer i denne idretten. Hirscher er umulig. Han er best, er så god at det er for mye å be om å slå ham, sa en glad 23-åring.

OL i Pyeongchang søndag, alpint: Storslalåm menn: Gull: Marcel Hirscher, Østerrike 2.18,04 (1.08,27-1.09,77), sølv: Henrik Kristoffersen, Norge 2.19,31 (1.09,58-1.09,73), bronse: Alexis Pinturault, Frankrike 2.19,35 (1.08,90-1.10,45), 4) Zan Kranjec, Slovenia 2.19,77 (1.09,52-1.10,25), 5) Thomas Fanara, Frankrike 2.19,83 (1.09,22-1.10,61), 6) Victor Muffat-Jeandet, Frankrike 2.19,85 (1.09,44-1.10,41), 7) Mathieu Faivre, Frankrike 2.19,99 (1.09,06-1.10,93), 8) Leif Kristian Nestvold-Haugen, Norge 2.20,23 (1.08.93-1.11,30), 9) Lioc Meillard, Sveits 2.20,45 (1.09,77-1.10,68), 10) Matts Olsson, Sverige 2.20,70 (1.09,77-1.10,68). Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud kjørte ut i første omgang.

Enorm spenning

Kristoffersen lå på tiendeplass foran annen omgang, men kjørte en forrykende andreomgang. Spesielt i andre del av løypa var Kristoffersen sterk. Han kjørte i mål til en klar foreløpig ledelse. En etter en prøvde å utfordre Kristoffersens supertid. En etter en feilet.

TV-kameraene fanget opp hvordan Kristoffersen hadde det underveis i den andre omgangen. Han satt seg ned på kne, bannet til seg selv og var tydelig både nervøs og glad for den enorme omgangen.

Kristoffersen fikk bestetid i den andre omgangen.

– Jeg var skuffet etter første omgang, men er ikke så skuffet nå, sa Kristoffersen til TVNorge.

Alexis Pinturault lå på sølvplassen før finaleomgangen, men også franskmannen endte bak Kristoffersen og tok bronsemedaljen.

Overraskelse og skuffelse

Leif Kristian Nestvold-Haugen imponerte og var beste nordmann etter første omgang, på en tredjeplass. Men gutten fra Lommedalen slakket av i andre omgang, presterte svakere og endte som nummer åtte.

– Jeg gjorde mitt beste og syntes jeg gjorde en hederlig innsats. Det er så marginalt, I dag var det rett og slett noen flere som var bedre enn meg, sa Nestvold-Haugen.

– Storslalåmpallen i dag er fortjent, det er de som har dominert øvelsen i år, sa 30-åringen, som lot seg imponere over sølvvinner og lagkamerat Kristoffersen.

– Det er ikke første gang han kjører slik. Det skal noe til å stoppe ham når han er så revansjelysten, sier han.

Nestvold-Haugen forteller om en innbitt Henrik Kristoffersen i pausen mellom omgangene.

– Han sier ikke så mye når han er forbanna, til vanlig er han jo ganske pratsom.

Alexander Aamot Kilde og Kjetil Jansrud kjørte ut i første omgang.