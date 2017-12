Solemdal overtok ledertrøya i verdenscupen: - Hvem skulle trodd dette?

vintersport

Denise Herrmann fra Tyskland vant skiskytterkvinnenes sprint i Östersund. Synnøve Solemdal ble beste norske på 4.-plass og inntok ledertrøya i verdenscupen.

Herrmann måtte tåle én strafferunde, men gikk så raskt i sporet at hun gikk til topps på 7,5-kilometer fredag. Spesielt på sisterunden knuste hun konkurrentene.

Justine Braisaz skjøt ned samtlige ti blinker, men den franske jenta gikk ikke like fort som Herrmann. Dermed ble det annenplass, 15,2 sekunder bak vinnertiden. Feilfritt skjøt også ukrainske Julia Dzjima, som ble treer på sprinten og slått med 19,6 sekunder.

Synnøve Solemdal, som imponerte med feilfri skyting og annenplass på normaldistansen tidligere denne uken, skjøt feilfritt også fredag. Solemdal leverte nok en god innsats, skjøt fulle hus og gikk fort på ski. Det holdt til fjerdeplass, 24,3 sekunder bak Hermann. Det betyr at hun får gult startnummer i neste renn. Det er et bevis på at Solemdal leder verdenscupen.

– Helt vilt! Etter normaldistansen tenkte jeg at topp 20 her ville være bra for meg, og så går jeg ut fra stående og hører at jeg ligger på tredjeplass og klarer å holde unna sånn noenlunde på slutten. Jeg er kjempefornøyd, gliste hun til NTB.

– Jeg var veldig nær ledertrøya for fire år siden, men hvem skulle trodd dette? Jeg hadde ikke trodd det før start i dag en gang, sier Solemdal.

Marte Olsbu skjøt ned samtlige blinker, men i sporet gikk det ikke like fort. Til slutt endte hun på sjuendeplass, 26,5 sekunder bak den tyske vinneren.

– Det gikk greit, men jeg har ikke lenger det siste giret som jeg hadde i gamle dager, sa Olsbu til NRK.

Tiril Eckhoff gikk fort på ski, men fikk det ikke til å klaffe på standplass i verdenscuprennet i Østersund fredag. En bom på liggende og tre på stående dro Eckhoff ned på en 51.-plass. Hun var 1.59,2 minutter bak Herrmann.

Hilde Fenne ble nummer 18 (1.02,9 bak), mens Kaia Wøien Nicolaisen ble nummer 55 (2.02,3).