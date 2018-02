Slik er siste dag i OL: Kan Bjørgen overgå Bjørndalens eventyrlige rekord?

vintersport

Det ble rått parti under tremila for kvinner i Sotsji. Alle de tre som gikk på pallen under avslutningsseremonien var norske. Marit Bjørgen vant foran Therese Johaug og Kristin Størmer Steira. Vil de kopiere bragden på OLs siste dag?

Dagens øvelser

Klokken 01.05: Curlingfinale, kvinner, Sverige mot Sør-Korea (TVNorge

Klokken 05.10: Ishockey, finale OAR - Tyskland (Eurosport Norge)

Klokken 07.15: Langrenn, 30 km fellesstart klassisk – kvinner (TV Norge)

Klokken 12: Avslutningsseremoni

Norske utøvere

Langrenn: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Ragnhild Haga.

Favoritter

Langrenn: Som i alle de andre øvelsene kan alle de norske vinne rennet. Marit Bjørgen er kanskje den største favoritten, sammen med Krista Pärmakoski og Charlotte Kalla.

Tilbakeblikk

Langrenn: I Sotsji ble det trippelt norsk, da Marit Bjørgen vant foran Therese Johaug og Kristin Størmer Steira. Bjørgen tok også sølv i Vancouver. Bjørgens gull var den første medaljen av edleste sort på distansen for Norge, men vi har to sølv og to bronser fra tidligere mesterskap.