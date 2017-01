Slik er Norges nye hoppidol: Bor på gutterommet hos mamma, har høydeskrekk og tjente til satsing i kassa på Rimi

I pressesenteret i Innsbruck sto en 22-åring fra Norge onsdag kveld. Lys i luggen, stålisblå øyne og et blendende smil. Han var omringet av tyske, østerrikske, polske og slovenske journalister. Pressekonferansen er over, og han har snakket vel og lenge med de norske journalistene.

– Do you have time for a few questions?

– Yes, of course, sier han og smiler et smil som har gjort ham til et yndet intervjuobjekt i mellomeuropeiske medier.

Bestemte seg tidlig

Daniel-André Tande er i ferd med å oppnå noen av sine store mål her i livet. Glemt er nok ikke de tunge årene da han ikke nådde helt opp, da han manglet penger til satsing, tok seg jobb i kassa på Rimi og de utallige treningstimene med terping av teknikk.

Nå leder han verdenscupen, Hoppuka og har vunnet to renn på rad. Han nyter det. Veien har vært lang fra de første nølende turene over hoppkanten på Kongsberg for 15 år siden.

22-åringen er født i Narvik. Mamma Trude kommer derfra. Men allerede åtte måneder gammel flyttet familien til Kongsberg. Akkurat den flyttingen skulle bli avgjørende for at Norge nå har en mann som kan vinne Hoppuka for første gang på 10 år.

– Jeg var med broren min ut på ski og gjorde vel mitt første skihopp som toåring. Men det var først da en klassekamerat drev på med hopping i syvårsalderen, at jeg ble med ham.

Tande har to eldre søsken og en yngre bror. Det er bare den yngste broren, Håkon, som driver med skihopping.

Ingen barnestjerne

Daniel-André Tande skjønte fort at det å hoppe på ski var noe som han likte. Noe som han ville mestre. Men han var ikke blant de aller beste. Han ble ingen barnestjerne.

– Men jeg visste ganske snart at det var hopping jeg skulle drive på med, sier han.

Tidlig satte han seg mål. Resultatene var OK, men han var fortsatt ikke best.

– Det første rennet jeg vant, var den gangen de to beste ikke var med.

Da hadde han rukket å bli 13–14 år gammel.

– Han har alltid vært veldig målbevisst, og så er han et petimeter. Han vet alt om hvordan et skihopp skal gjennomføres. Samtidig har han en vinnerskalle. Han hater å tape, og tidligere kunne han være direkte forbannet når det ikke gikk hans vei. Han er blitt bedre til å kontrollere temperamentet, sier Ole John Hostvedt.

Han er sportsjournalist i lokalavisen på Kongsberg, Laagendalsposten. Han har fulgt karrièren til Norges nye hoppstjerne siden Hoppuke-sensasjonen var 9–10 år gammel.

Anders Jacobsen som mentor

Selv om han ikke var en ener, ble han som 14–15-åring sett på som et talent. Stort nok til at skiforbundets han ble dratt inn i skiforbundets talentsatsing, «Morgendagens helter».

Han fikk utdelt Anders Jacobsen som mentor i dette talentprogrammet. Tande var 16 år gammel.

– Jeg husker egentlig ikke så veldig mye av hva vi snakket om sammen den gang. Jeg må vel si at jeg lærte mer av Anders Jacobsen de årene jeg fikk være med ham på landslaget. Han var alltid flink til å gi små tips og pushe vi som var yngre til å prestere bedre. Anders hadde også en helt rå innstilling som jeg håper at jeg har lært litt av.

Den rå innstillingen ga Norge den foreløpig siste seieren i Hoppuka i 2006–07. Nå er det eleven som kan komme til å kopiere sin mentor.

Sliter med høydeskrekk

Det er sterkt for en mann som påstår at han har høydeskrekk. Han innrømmer gjerne at han har slitt med å forstå hvorfor han driver på med noe som han egentlig frykter.

– Står jeg på et stillas og ser ned, er det skummelt. Første gang jeg hoppet i en hoppbakke med stillas, var jeg livredd helt frem til jeg skulle hoppe. Men hvis jeg ser nedover en hoppbakke og ikke rett ned, går det fint, fortalte Tande til Aftenposten Junior i et intervju i romjulen.

Han mener at det av og til kan ha innflytelse på hvor langt han hopper.

– Jeg ble ofte kalt pingle av min lokale trener, Jan Ottar Andersen. Jeg har en refleks som kommer inn når jeg ser at det går veldig høyt i et hopp. Da setter jeg på «flapsene» og legger meg litt bakpå. Jeg jobber med å takle det, og det er verst i overgangene til større bakker, fortalte han Aftenposten for et par år siden.

Musikken er med

Det er Alexander Stöckl som er hans viktigste trener for tiden, men han får fortsatt tips og små meldinger fra Anders Jacobsen.

I den siste meldingen fra Jacobsen fikk han tips om god hoppmusikk.

– Han ønsket meg lykke til og kom med et tips på en låt. Den hadde jeg allerede på spillelisten.

Han bruker musikk aktivt for å slappe av og forberede seg før han skal opp på toppen for å hoppe. Aldri oppe i bua på toppen, men musikk er viktig for 22-åringen fra Kongsberg.

Låten Jacobsen tipset om, er Eminems «Loose Yourself» fra filmen «8 mile». En film om motorveien som deler Detroit i to. Det er langt fra Detroits mørkere side til et snøhvitt Bischofshofen, men Tande mener teksten er relevant:

Look If you had One shot Or one opportunity To seize everything you ever wanted In one moment Would you capture it Or just let it slip?

– Det er en beskrivende låt for den situasjonen du er i på toppen av en hoppbakke, sier Tande.

Er på husjakt

Fortsatt kan mamma Trude Tande høre Eminem-låter fra gutterommet hjemme på Kongsberg når han av og til er hjemom mellom konkurranser og treningssamlinger. Men det blir det snart slutt på.

I løpet av ikke altfor lang tid kommer han til å flytte til Oslo. Det er lukrativt å være i hopptoppen. I fjor tjente han 1,1 millioner kroner i prispenger. Så langt denne sesongen har han tjent en halv million bare i premiepenger. Skulle han stikke av med Hoppuka-seieren, flytter det et betydelig beløp i sveitsiske franc inn på hans konto.

– Foreløpig sparer jeg. Jeg skal kjøpe leilighet, sier han og gjør det klart at han både følger med på hva som skjer i Oslos boligmarked.

Han er ikke redd for å kjøpe mens husprisene er på topp.

Satt i kassa på Rimi

Men han har ikke alltid hatt råd til å tenke på dyre leiligheter i Oslo. For et par år siden var han på rekruttlandslaget og jobbet deltid i kassa på Rimi på Kongsberg. Pengene brukte han på videre satsing på det han skulle bli: Skihopper.

Det lokale næringslivet sponset ham med en bil slik at han slapp å slite på mamma eller pappas bil til og fra trening.

– Denne suksessen har ikke vært lettkjøpt. Han har vært nødt til å kjempe hele veien, sier lokalavisjournalist Ole John Hostvedt.