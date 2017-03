Norsk 19-åring sjokkerte ekspert med supertriks: - Visste ikke at det trikset fantes en gang!

– Jeg var litt ukonsentrert inn på hoppet der. Jeg hadde garantert sølv, så det var gøy!

Det sier Sæterøy til TV 2 etter å ha kommet ned etter sitt siste hopp.

Foran det siste hoppet bigair-konkurransen i freeski i Hafjell, hadde han sikret sølvet. Svenske Henrik Harlaut ledet, og Sæterøy trengte 45 poeng eller mer i siste for å ta gullet.

Men inn på hoppkanten i siste hoppet kom han helt feil ut, og må heller være glad for at han kom seg helskinnet ned. Dermed ble det sølv for 19-åringen fra Drammen.

– Det er helt utrolig. Det gikk over all forventning. Jeg kom hit for å ha det gøy og har ikke gjort annet, sa Sæterøy til TV 2 like etter at sølvet var sikret.

Han fikk dog kveldens høyeste poengsum for et enkelt hopp, da han scoret 47 poeng for en «switch left pre nose double 1260»

– I går visste jeg ikke at det trikset fantes en gang. Jeg skjønner ikke hvordan det går an, sa Håtveit i TV 2s sending.

Saken oppdateres