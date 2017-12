Russland er utestengt: Likevel kan disse russerne ta gull i OL

vintersport

Russlands utestengelse fra OL betyr ikke at russiske utøvere ikke kan ta medaljer i en rekke øvelser i Sør-Korea.

For selv om IOC kom med en streng avgjørelse mot Russland som idrettsnasjon, har de likevel laget en åpning for at russiske utøvere kan delta i OL.

IOC stiller krav

Forutsetningen er at de får en invitasjon fra IOC. Og dersom de skulle få det, takke ja og reise til Sør-Korea, må de forholde seg til en rekke regler.

De får ikke representere Russland, men skal konkurrere under navnet OAR (Olympic Athlete from Russia). Den russiske nasjonalsangen skal ikke spilles dersom de vinner, og det russiske flagget blir ikke å se på medaljeseremoniene.

For at utøverne skal få en invitasjon fra IOC, må de innfri noen hovedkrav:

Utøveren må være kvalifisert til OL i henhold til de kvalifiseringskravene som eksisterer.

Utøveren har ingen tidligere dopinghistorikk. (Det vil si at en utøvere som har sonet en dopingstraff får ikke være med).

Utøveren må ha gjennomgått en førolympisk testing slik den er blitt anvist av en arbeidsgruppe.

Utøveren må også ha gjennomgått all annen ekstraordinær testing som arbeidsgruppen har anbefalt.

Til slutt er det IOC som bestemmer om de russiske utøverne som ønsker å være med, innfrir kravene.

Her er noen av de russiske utøverne som kan bli invitert til lekene i Pyeongchang, og som har gullmuligheter:

Langrenn:

Åtte russiske langrennsutøvere er allerede utestengt fra OL ettersom de blir knyttet til den organiserte dopingen både i McLaren-rapportene og i IOCs egen dopingrapport utarbeidet av Denis Oswald. De de mest kjente er Aleksandr Legkov, Maksim Vylegzjanin og Jevgenij Belov. Men russerne har fått frem et knippe gode unge løpere som ikke er knyttet til dopingskandalen.

Dermed kan det være mulig for Sergej Ustjugov, Aleksandr Bolsjunov og Aleksej Tsjervotkin å få en invitasjon til deltagelse fra IOC.

Russiske løpere på damesiden er strengt tatt ikke medaljekandidater.

Skiskyting:

Russland bør være i stand til å stille med et anstendig mannskap i skiskyting, selv om flere av løperne på Russlands damelag i Sotsji er utestengt fra fremtidig OL av IOC.

Alle de involverte har nå lagt opp. Ingen av dagens løpere er knyttet til Sotsji-skandalen. Den største gullkandidaten er Anton Sjipulin. Anton Babikov og Aleksandr Loginov kan også på en god dag blande seg inn.

Alpint:

Her har Russland få tradisjoner. Men Aleksandr Khorosjilov har flere pallplasseringer i slalåm de siste årene, og han kan på en svært god dag begynne å blande seg helt inn i tetkampen.

Khorosjilov deltok i Sotsji, men er ikke nevnt i noen av dopingrapportene som er grunnlaget for utestengelsen av Russland.

Ishockey menn:

Russiske hockeyspillere har tidligere vunnet gull i OL med det olympiske flagget. Dette var like etter Sovjetunionens oppløsning. Russere deltok under navnet SUS (Samveldet av uavhengige stater). Den russiske hockeyspilleren Ilja Kovaltsjuk (spiller i KHL for SKA St. Petersburg, tidligere New Jersey Devils i NHL) har sagt til russiske medier at det russiske hockeylaget bør delta selv om de ikke får bruke eget flagg.

Når den amerikanske ligaen har sagt nei til OL-deltagelse for utøvere som spiller der, er de russiske mulighetene for gull i Pyeongchang meget stor dersom de velger og stille, og at KHL godtar at spillerne faktisk får reise til OL.

Ishockey kvinner:

Flere russiske spillere skal ha vært involvert i dopingkaoset i Sotsji. Men det er stor sannsynlighet at de kan få invitert nok spillere til å stille et lag i Sør-Korea. De er blant gullfavorittene.

Snowboard:

Russlands Vic Wild tok to gull i Sotsji. Han og hans kone Alena Zavarzina, som også er en av de beste i verden i slalåm snowboard, kan trolig få en invitasjon til lekene ettersom de aldri har vært involvert i dopingsaker.

Kunstløp:

I kvinnenes konkurranse har Russland en av de største favorittene i Jevgenija Medvedeva. Da de russiske lederne reiste til Lausanne for å tale landets sak før beslutningen ble fattet tirsdag, var Medvedeva med.

Hun er 18 år og en av sportens største stjerner og en av de mest kjente idrettsutøverne i Russland.

Blant gullfavorittene i parløp finner vi Jevgenija Tarasova og Vladimir Morozov. Disse tre vil ha gode muligheter til å bli invitert til deltagelse.

Kortbaneløp skøyter:

Viktor An er en av dem som åpenbart kan ta gull i OL. An er fra Sør-Korea, men ble russisk statsborger i 2011. Han vant tre gull i Torino for Sør-Korea og tre gull for Russland i Sotsji. Han har ikke vært involvert i dopingskandaler og gir klart uttrykk i russiske medier at han ønsker en invitasjon til Pyeongchang. Dersom han får det, vil han ikke nøle med å si ja.

Bobsleigh:

Store deler av det russiske laget har vært involvert i Sotsji-skandalen. De regnes ikke for å ha store muligheter denne gangen dersom de klarer å stable et rent lag på beina.

Skeleton:

Aleksandr Tretjakov vant gull i OL i Sotsji, men er nå utestengt fra deltagelse i Pyeongchang. Jelena Nikitina vant bronse i Sotsji, men har lidd samme skjebne som Tretjakov.

Nikita Tregubov har pallplasser i verdenscupen denne sesongen og bør ha muligheter til å få en invitasjon til lekene neste år.

Russiske utøvere har også muligheter på medalje, men er ikke blant gullfavorittene, i ski fristil, aking og kvinnenes curling.