Robert Johansson før Raw Air-finalen: – Innstilt på å ta tilbake verdensrekorden

VIKERSUND: Robert Johansson sov nok godt i Drammen natt til søndag, etter sitt hopp på 252 meter. Han gleder seg enormt til finalen i Raw Air i Vikersund.

– Jeg er innstilt på å ta tilbake rekorden, sa Johansson etter lørdagens renn.

Han fikk beholde verdensrekorden i 33 minutter, før Stefan Kraft fra Østerrike presterte 253, 5 meter.

Den som vinner Raw Air sammenlagt, får mye av premiepotten på én million kroner, som skal fordeles mellom de tre på pallen. Det er utenom prispengene fra verdenscupen, og det utstyrsprodusenter, sponsorer og forbund måtte varte opp med.

Landslagstrener Alexander Stöckl har skikkelig tro på at 26-åringen fra Lillehammer kan levere igjen.

– Han er jo en «flyver», mener landslagstreneren.

Bor mer i hoppere enn mange tror

Raw Air-general Arne Åbråten er utrolig imponert over hopperne som har vært på veien over en uke, som skal gjennomføre den 10. og siste hoppkonkurransen i Vikersund søndag.

Holmenkollen, Lillehammer og Granåsen i Trondheim var de tre første arenaene.

Men nå handler det om skiflyvning, og etter lørdagens fantastiske og dramatiske renn med to verdensrekorder, sier Åbråten:

– Jeg velger å se på rennet lørdag som en stor seier for hoppsporten, for å vise den fra sin absolutt beste side. Ikke bare de som har satt verdensrekord, men også mange av de andre, har vist det ypperste det er mulig å prestere.

Se Robert Johanssons rekordsvev her:

Han fortsetter:

– Hopperne er undervurdert som toppidrettsutøvere. De blir ikke anerkjent av dem som trener på det øverste nivået i idretten, fordi de trener på en helt annen måte enn mange andre. De sto opp klokken fem på morgenen i Trondheim fredag, og var ikke på hotellet i Drammen før nærmere midnatt etter renn. Så kommer de tilbake lørdag og serverer publikum så mye god idrett.

Mentalt på topp

Åbråten mener at utøverne begynner å kjenne det fysisk og at de er slitne kroppslig, men han er imponert over hodene deres. Ikke minst det å skulle være med i en risikosport etter mange dager i aksjon. Gjør de en feil, kan det bli skjebnesvangert.

For å underbygge påstanden om at hoppere er gjennomtrente toppidrettsutøvere, nevner han at tidligere hoppere som Anders Jacobsen, som vant Mesternes Mester lørdag kveld, Johan Remen Evensen og Roger Ruud, som har hevdet seg meget bra i ulike TV-konkurranser.

– Man gjør en feil når alt måles i utholdenhet. Hopperne viser at de har noe helt annet i seg.

Visste ikke at det var rekord

Det er Alexander Stöckl enig i. Han forteller at veldig mye kreves av fokus for å hoppe en kvart kilometer.

Selv var han skikkelig nervøs forut for Johansson supre hopp.

– Det skyldes at jeg vet at det kan gå galt. Jeg ser plutselig Robert stikke rett ut etter kulen. Og så vet du at dette blir langt, men ikke hvor langt. I det øyeblikket han lander og står i det, kjente jeg virkelig hjertet slå. Det var noen som sa at dette var rekord. Jeg så det ikke, jeg så bare på skjermen. Jeg fulgte ikke med. Så hørte jeg 252 meter og da ble det stor applaus fra trenertribunen. Alle gratulerte.

Stöckls hoppere har hatt en sesong som har vært veldig variabel. Det som skjedde i Vikersund, veier opp for alt.

– Det er noen få fantastiske øyeblikk man opplever i hoppverdenen. Det er verdt det, tross all jobbingen som ligger bak.