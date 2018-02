Reiser hjem fra OL: En telefonsamtale fikk Klæbo til å bestemme seg

vintersport

PYEONGCHANG: Grytidlig torsdag morgen kom beskjeden om at 21-åringen velger å droppe lørdagens 50 km og i stedet reiser hjem fra OL i Sør-Korea.

– Det er så enkelt som at når jeg fikk summet meg på rommet og fikk tatt en telefon til morfar, så kjente jeg at jeg rett og slett er mett. Det koster å gå skirenn, og man må være topp motivert for å gå. Hvis jeg er usikker, er det på sin plass å la de andre gå, sier Johannes Høsflot Klæbo under torsdagens pressetreff.

Manglet motivasjon

Det var under telefonsamtalen med trener og morfar Kåre Høsflot at Johannes skjønte at han burde reise hjem fra Pyeongchang.

– Vi snakket sammen litt fram og tilbake, og han skjønte tidlig på meg at jeg ikke var så motivert som jeg burde. Da var valget enkelt. Han har sagt det en stund, at vi skal tenke oss nøye om. Det var en lettelse å ta beslutningen, sier Klæbo.

– Reiser du hjem nå for å prioritere verdenscupen, hvor du kjemper om sammenlagtseier?

– Det er vanskelig å si. Verdenscupen har egentlig ikke vært begrunnelsen for ikke å gå femmila. Jeg kjenner at jeg ikke kan kjempe i toppen på lørdag, sier Klæbo.

Etter telefonsamtalen med morfar, kjente OL-kongen at han klarte å slappe av.

– Jeg sov godt da jeg endelig kom meg i seng. Jeg fikk senket skuldrene. Det var kanskje den beste natta jeg har hatt. Det var en lettelse å ha bestemt seg, sier Klæbo.

Landslagstrener Tor Arne Hetland forklarer at 21-åringen virket veldig bestemt i sitt valg.

– Han pratet med Arild (Monsen, sprinttrener) først i morges. Så tok Arild en prat med meg, og jeg med Johannes. Han hadde bestemt seg, og det var ikke noen tanke å overtale ham. Du må være mentalt 100 prosent forberedt på en femmil, og akkurat nå er Johannes mett. Så da får han reise hjem og forberede seg til resten av sesongen, sier Hetland.

– Klokt valg

Dermed endte Klæbo med tre gull i sine første olympiske leker, etter at han gikk ankeretappen da han sammen med Martin Johnsrud Sundby tok gull i lagsprint onsdag.

Tidligere i lekene ble det gull på stafetten og den individuelle sprinten.

Åge Skinstad, langrennsekspert for Discovery, er ikke i tvil om at valget som 21-åringen har tatt er riktig.

– Kåre Høsflot og Johannes har tatt mange kloke valg tidligere. Dette er nok et. Han er jo OL-kongen. Han ble nummer ti på tremila, så han har litt å hente utholdenhetsmessig. Jeg tror det er et meget smart valg, sier Skinstad til Adresseavisen.

Iversen får sjansen

Beslutningen til Klæbo gjorde at Tor-Arne Hetland forberedte både Emil Iversen og Didrik Tønseth på å gå distansen. De to har gått én distanse hver i OL tidligere med henholdsvis sprint og stafett.

Begge trente torsdag formiddag lokal tid, og etterpå tok Hetland avgjørelsen.

– Didrik og Emil er begge godt forberedt til 50 km. Emil blir valgt på grunn av hans avslutningsegenskaper, sier Hetland.

– Emil viste på 30 km i Falun i fjor at han har den beste avslutningen på lange løp. Didrik er reserve til 50 km om noe uforutsett skulle hende, sier landslagstreneren.