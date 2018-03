Ragnhild Mowinckel ble suveren norgesmester: – Jeg måtte gi gass

vintersport

Ragnhild Mowinckel var i en klasse for seg under lørdagens NM-storslalåm på Hafjell. Etter den første omgangen hadde hun 39 hundredeler å gå på til neste på lista, men i den andre omgangen kjørte hun meget bra og knuste konkurrentene. I mål var hun 1,77 sekund foran Kristine Gjelsten Haugen.

Mowinckel har slitt med sjukdom under NM-uka, og har stått over de andre rennene fram til dagens storslalåm. I morgen avsluttes norgesmesterskapet med slalåm for herrer og kvinner.

– Jeg er fornøyd med kjøringa. Det var gøy. Når du står på toppen og ser de andre kjører, så gir de gass. Her er det ikke bare å cruise inn til mål. Det er supermotiverende å se at man får bank om man ikke gir gass, sa Mowinckel til NRK etter målgang.

Kristine Gjelsten Haugen ble nummer to, mens Thea Louise Stjernesund tok bronsemedaljen.