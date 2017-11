Petter Northug stiller til start mot norgeseliten i dag

vintersport

Sent torsdag ettermiddag ble Petter Northug kjørt fra Trondheim til Gålå av Vidar Undebakke som følger ham opp i den daglige treningen. Ikke lenge etterpå kjørte hovedtrener Stig Rune Kveen og Northugs treningspartner Chris Jespersen samme vei over Dovre. Fredag formiddag er Petter Northug klar til å teste langrennsformen på Peer Gynt Stadion.

– Petter har lyst til å konkurrere, og skjønner at det kan være lurt å få en gjennomkjøring, sier Stig Rune Kveen til Adresseavisen om deltagelsen i norgescupen.

– Kan det bli aktuelt for ham å gå flere distanser på Gålå?

– Ja. Det er stor sjanse for at han går sprinten på lørdag, sier Kveen.

Ingen forventninger

Når starten for herrenes 15 kilometer friteknikk går klokka 1057 i formiddag, er mer enn 180 løpere forhåndspåmeldt. Lillebror Even Northug har startnummer 198 og legger av gårde i løypa klokka 1145.

– Hvilke forventninger har du til Petter Northugs prestasjon?

– Jeg har ingen spesielle forventninger. For Petter er dette en gjennomkjøring og ei god hardøkt, sier Kveen.

Treneren forteller at skistjernen er avslappet foran det som blir hans første konkurranse i OL-sesongen.

– Han er veldig avslappet. Det er overhodet ikke noe press på Petter for at han skal prestere på Gålå. Også Vidar Løfshus har vært klar på at Petter trenger en gjennomkjøring, sier Kveen og viser til landslagets sportssjef.

Humøret tilbake

Selv om Northug ble frustrert over å ikke få være blant de ti som går i Kuusamo under helgas verdenscupåpning, rapporterer de som følger ham tettest at skistjernen igjen er i godt humør.

– Det virker som om han ser framover. Han virker å være på hugget, fortalte Tomas Northug til Adresseavisen torsdag.

I går kveld la Petter Northug også ut en melding på Facebook der han ønsket alle landslagsløperne lykke til i Finland: «Lykke til i Ruka. Håper langrennsformen deres er bedre enn insta-formen min», skrev 31-åringen som i dag blir det største trekkplasteret på Peer Gynt stadion. Neste helg er det verdenscup på Lillehammer som gjelder.