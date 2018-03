Oscar (11) fikk ikke med seg det spesielle som skjedde like bak ham: – Jeg ble overrasket

vintersport

Oscar Furuheim Andersen (11) var blant deltagerne i Oslo Alpintfestival som ble arrangert i Grefsenkleiva i helgen. Da Oslo-gutten kjørte nedover bakken skjedde det nemlig noe svært uventet.

Mens Andersen feiet nedover, kom plutselig en elg spurtende inn i bakken, like bak 11-åringen, uten at han merket det selv.

– Jeg ble overrasket

– Jeg skvatt litt og tenkte «går dette bra?». Heldigvis så var Oscar selv så konsentrert om rennet sitt og sto nedover at han ikke enset denne elgen spesielt. Elgen kom ganske raskt rett bak, så det var veldig bra at Oscar holdt fokus rett fremover. Det har gått veldig bra med Oscar. Det er det viktigste, sier mamma Heidi Merete Furuheim Andersen.

Hun sto i bunnen av bakken og filmet episoden.

Oscar kjørte til mål uten problemer, og først da han kom ned forsto han hva som nettopp hadde skjedd. Da fikk han nemlig høre hvor nære det var at en elg hadde løpt på ham midt i rennet

– Jeg ble overrasket da jeg hørte det. Jeg visste ikke at elgen var like bak. Det var andre i klubben som fortalte meg det, sier unggutten som kjører for Ingierkollen Rustad Slalomklubb.

Viste videoen i klasserommet

11-åringen har stått alpint aktivt i cirka tre måneder, men har stått på ski siden han var fire år gammel. Han har vært med på elgjakt med pappaen tidligere, men hadde aldri sett for seg å møte «skogens konge» i bakken.

– Jeg hadde ikke forventet det, sier unggutten, som forteller at det er blitt litt oppstyr etter episoden.

Blant annet har videoen blitt vist i klasserommet på Karlsrud skole, der Oscar går i sjetteklasse.