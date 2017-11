Olsbu gjorde noe ingen norsk kvinne har gjort før: - Hun utklasser konkurrentene

vintersport

Marte Olsbu åpnet med én bom på den første skytingen på dagens 12,5 kilometer fellesstart i skiskyting på Sjusjøen.

Feltet var noe svakere enn det pleier, med Tirill Eckhoff og lørdagens vinner Denis Herman ikke på start, men mange av de aller beste i verden stilte i strålende solskinn.

Hun åpnet kanskje med en bom, men etter dette var Marte Olsbu nesten utilnærmelig. To strålende serier på skyting to og tre, ble etterfulgt av en like strålende siste serie.

Dermed ble det en utklassingsseier i sesongens andre renn for skiskytterjentene. 26-åringen fra Froland ble roset opp i skyene av NRKs kommentatorer

– Det er så vakkert gjort. En sterk oppvisning. Dette ville holdt til hvertfall en pallplass i verdenscupen også. Hun utklasser konkurrentene, sa Andreas Stabrun Smith.

Med det ble hun den første norske kvinnen som vinner et renn på Sjusjøen siden skiskytterne begynte med sesongåpning der tilbake i 2013.

– Oi, ble jeg det? Det skal jeg ta med meg, sa Olsbu til NRK kort tid etter rennet.

– Dette var veldig gøy. Jeg var mye mer til stede i dag, jeg hadde roen og gjennomførte det jeg hadde planlagt. Dette skal jeg ta med meg, gliste Olsbu i NRK-intervjuet rett etter målgang.

Bak Olsbu ble det en kamp mellom Anais Bescond og Synnøve Solemdal. Sistnevnte hadde levert 20 av 20 treff, men til slutt ble den franske utøveren for sterk, og Solemdal tok tredjeplassen.

andslagstrener Stian Eckhoff var en svært fornøyd mann etter fellesstarten.

– I motsetning til i går er det mange som gjør jobben i dag. De viser at de faktisk kan skyte. Det er kjempeviktig å få en start som dette, sa Eckhoff.

På lørdagens sprint ble det en 19.- plass og tre runder for Olsbu, og 32. plass med tre runder på Solemdal, som begge finn en langt bedre dag søndag.