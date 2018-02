Johansson jublet for sin andre OL-medalje: - Det er helt rått

vintersport

Han hoppet seg opp fra fjerdeplass i første omgang og sikret nok en medalje.

– Jeg hadde litt ekstra spenning i kroppen i dag, det må jeg innrømme. Det var litt slitekonkuranse. Men to medaljer på to forsøk, det er helt rått, sier han til TVNorge etter å ha vært på seierspallen.

De norske hopperne var blant de aller største favorittene i den store bakken i OL, men ga seg selv et vanskelig utgangspunkt da de ikke leverte som forventet i den første omgangen.

De hadde levert strålende både i trening og i kvalifisering, og derfor var forventningene store. Men etter skuffende førstehopp leverte de en meget god annenomgang.

– Det er nok denne natten jeg har sovet dårligst. Jeg var varm og så i taket. Så det var deilig å våkne og komme i gang med dagen, sier bronsegutten.

Landslagstrener Alexander Stöckl var naturligvis veldig fornøyd med sin elev.

– Robert gjorde et fantastisk renn. Han leverte to gode, ikke fantastiske, hopp under veldig press, sier østerrikeren.

Han merket at det var en spent gjeng som dro til bakken i dag.

– Jeg tror alle var nervøse. Det var ganske anspent. Det så du i første hoppet, flere var litt for aggressive, sier Stöckl.

Irritert Tande

Daniel-André Tande skuffet med 131 meter og 15.-plass etter første omgang.

Han hoppet seg imidlertid kraftig opp i den andre omgangen med et kjempehopp på 138,5 meter.

Han ledet faktisk helt til Johansson hoppet i andre omgang, som den fjerde siste i konkurransen. Johansson innfridde og gikk inn foran sin lagkamerat med 134,5 meter.

Tyske Andreas Wellinger var tredjemann etter første omgang. Han landet på 142 meter og tok ledelsen.

Michael Hayböck fra Østerrike var nummer to etter den første omgangen, men mislyktes og klarte ikke å tukte hverken Johansson eller Tande.

Til slutt var det bare Kamil Stoch igjen. Han taklet presset, tok gullet og skjøv Johansson ned til tredjeplass.

Dermed endte Tande på den sure fjerdeplassen, mens Johann André Forfang ble nummer fem etter at også han leverte i den andre omgangen.

– Det irriterer meg veldig at jeg ikke klarte å gjøre et godt skihopp i den første omgangen, sier Tande til TVNorge etter rennet.

Tung førsteomgang

Polske Stoch ledet altså etter første omgang. Han hadde tunge vindforhold og kunne derfor ta ledelsen med sitt svev på 135 meter. Polakken vant begge de individuelle rennene i Sotsji for fire år siden.

Toer Hayböck lå 3,4 poeng bak.

Andreas Stjernen lå på sjetteplass etter det første hoppet. Han landet på 134,5 meter.

I den andre omgangen landet han på 131,5 meter, noe som tilsammen holdt til 8.-plass.

– Det ble litt hengski, ikke håpløst, sa Stjernen etter det første hoppet.

Forfang var best i prøveomgangen, men tok seg fortvilet til hodet etter sitt hopp på 133 meter i den første omgangen. Hans 132,1 poeng holdt bare til niendeplass da.

– Jeg ble stresset midt i svevet, fordi jeg ikke hadde kontakt med skiene. Jeg er nødt til å kline til (i 2. omgang), sa en skuffet Forfang til TVNorge.

Under vanskelige forhold leverte han 134,5 meter i den andre omgangen, noe som altså gjorde at han hoppet seg opp fire plasser.