Riiber langt nede etter ny fjerdeplass i OL: – Jeg gikk i svart

PYEONGCHANG: Jarl Riiber banket hånden i snøen, skuffelsen var stor. Da kom tårene.

For 20-åringen fra Heming tok sin andre fjerdeplass i kombinert, den niende til Norge.

Mens norske idrettsutøvere bader i medaljer, har ikke kombinert en eneste én på de to første øvelsene. Nå gjenstår lagkonkurransen torsdag.

– Det er tungt, sier 20-åringen.

Bildet av Riiber som sitter tafatt i snøen, forteller alt.

– Jeg gikk i svart da jeg gikk i mål. Det er ekstra tungt å dra inn to fjerdeplasser i OL. Det betyr ingenting, sier Riiber.

Stemmen hans brister. Han skjelver fordi han fryser, men også fordi det er hardt å ta inn over seg at det ikke ble noe pall denne gangen heller. Han var så nær.

Eneste som leverte

Jarl Magnus Riiber var den eneste av de norske utøverne som leverte varene under tirsdagens storbakkerenn i Pyeongchang. Oslo-gutten landet på 139 meter, og lå på andreplass etter hoppdelen.

Akito Watabe fra Japan var best i bakken, og gikk ut sekundet foran Riiber.

De tre andre nordmennene skuffet i hoppbakken.

Ledet an

De største favorittene etter hoppdelen var den tyske trioen Johannes Rydzek, Eric Frenzel og Fabian Riessle. De tre gikk ut som henholdsvis nummer fire, fem og seks.

Tyskerne samarbeidet godt med å ta igjen forspranget til duoen foran, og etter passering seks kilometer var en gruppe på seks løpere samlet.

Riiber, som imponerte voldsomt med en fjerdeplass i den første konkurransen i forrige uke, lå i god posisjon i front før de siste 2,5 kilometerne.

– Det er taktisk bra av Riiber. Han tjener på at farten ikke er så stor her, sa Åge Skinstad, Eurosports ekspert.

Tapte i spurten

I den siste bakken smelte tyskerne til, men Riiber bet tennene sammen. Nordmannen, som så ut til å ha fantastiske ski, klarte å holde følge opp bakken, og lå på fjerdeplass inn mot spurten.

Dessverre hadde ikke Riiber noe å stille opp med da medaljene skulle deles ut. Johannes Rydzek gikk først over mål til OL-gull, foran Fabian Riessle, og Eric Frenzel.

20-åringen, som tok to gull under junior-VM i 2015, fikk dermed sin andre fjerdeplass i OL.

– Jeg har det litt grusomt akkurat nå. Det var sykt gøy å gå, sa Riiber, som la til at han ble stokk stiv etter svingene inn mot oppløpet.

– Jeg skulle hatt lårene til Lorentzen inn i de siste svingene, sier Riiber og tenker på skøyteløperen Håvard Holmefjord Lorentzen, som tok OL-gull dagen før.

OL-nedtur

Kombinert har levert en meget bra sesong, med Jan Schmid som ligger på 2.-plass i verdenscupen. Både han og Espen Andersen har hatt ledertrøyen. Men i OL har det vært magert.

– Det ser ut som om OL ikke er noe for meg, konstaterer Schmid.

Han har deltatt i tre OL, men har aldri fått medalje. Til Sotsji ble han vraket. Han mener at fire OL er blitt ødelagt.

I Pyeongchang kan 34-åringen vise til 11.- og 25.-plass.

Jørgen Graabak, som fikk med to gull fra Sotsji, måtte bare konstatere at hoppingen var for dårlig. Det samme gjelder Espen Andersen.

Én gullsjanse gjenstår

Nå gjenstår det laghoppingen for kombinertgutta.

I Sotsji for fire år siden sopte Norge inn medaljer, blant annet to gull. Nå må laget konstatere at sjansen for å komme på pallen kan synes små, men laget gir seg ikke.

– Vi må evaluere og samle oss til neste oppgave, sier landslagstrener Kristian Hammer.