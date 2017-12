Northug går skirenn på nyttårsaften

vintersport

LENZERHEIDE: Mens verdenseliten gjør opp om seieren på 15 kilometer klassisk med intervall-start i sveitsiske Lenzerheide, skal Petter Northug stille til start i Granåsen klokka 11 søndag formiddag. Der ligger det an til en duell mellom Northug og Johannes Høsflot Klæbo på nyttårsaften.

– Petter går en etappe i dag. Gjennomkjøring, bekrefter manager Are Sørum Langås i en sms til Adresseavisen.

Anledningen er KM i stafett, og det var arrangørklubben Strindheim som skrev på sitt nettsted at skistjernen var påmeldt i går kveld.

«Flere sterke navn er klare, men de største er Petter Northug som stiller for Strindheim IL og Johannes Høsflot Klæbo som stiller for Byåsen IL», står det på strindheimski.no.

– Føler seg motarbeidet

Det betyr at Northug skal i aksjon, selv om han har vært tydelig på at han aller helst ville konkurrert i Tour de Ski for å komme i OL-form. Det ønsket innfridde ikke landslagsledelsen som gjorde Northug til førstereserve.

At Northug ikke fikk gå Tour de Ski var en gedigen skuffelse for Norges fremste mesterskapsløper, som heller ikke ble tatt ut til verdenscupåpningen i Kuusamo. Da sa Northugs trener, Stig Rune Kveen, til Adresseavisen at han fryktet at dette vil tære på motivasjonen til skistjernen.

– Han føler seg motarbeidet. Det kan bli en oppgitthet over hele situasjonen som kan virke demotiverende, sa Kveen i november.

Stjernenavn på startlista

På startlista til den tradisjonsrike Strindheimstafetten som blir arrangert for 53. gang, står det mange sterke navn. På Byåsens førstelag får Johannes Høsflot Klæbo selskap av Magnus Hovdal Moan og Fredrik Riseth.

På Hommelviks førstelag går Jan Thomas Jenssen, som imponerte med en tredjeplass på Beitostølen i november. Da satte han blant andre Martin Johnsrud Sundby på plass.

Hvis Petter Northug stiller til start slik arrangøren forventer, innfrir han ønsket til sportssjef Vidar Løfshus.

– I morgen er det Strindheim-stafett. Jeg regner med at han stiller der også, sa sportssjef Vidar Løfshus i et TV 2-intervju lørdag.